Gratta e Vinci, il nuovo tagliando è rivoluzionario: 50mila euro

Se prima vi abbiamo parlato di tutti quei Gratta e Vinci che non sono più in circolazione e che danno la possibilità di riscuotere la vincita fino al prossimo 6 giugno, adesso vi parliamo di uno nuovo, voluto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come ricambio “generazionale” che è veramente rivoluzionario. E dopo andremo a scoprire perché.

Il nuovo tagliando che troverete solamente su internet per il momento – così come successo per alcuni degli ultimi mandati in circolazione – si chiama “Gioco Più 5€” e come si può tranquillamente immaginare ha un valore commerciale, appunto, di solamente cinque euro. La vincita massima in questo caso è di 50mila euro, ma la cosa positiva è che ci sono una miriade di vincite intermedie. Ed è proprio questa la rivoluzione messa in atto da chi gestisce le operazioni dei Gratta e Vinci in Italia.

Gratta e Vinci, ecco tutte le vincite

“Alla presente lotteria – si legge sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – è possibile associare varie interfacce di gioco preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne specifica i contenuti grafici e le meccaniche di gioco. Sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza sono riportate, altresì, le interfacce di gioco associate alla lotteria istantanea con partecipazione a distanza ‘Gioco Più 5€’”.

E questo lo sapevamo. Ma quanti sono in poche parole tutti i premi che vengono messi a disposizione. Oltre al costo stesso del biglietto e oltre alla vincita massima delle quali vi abbiamo già parlato, nel mezzo si possono vincere 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 125, 150, 200, 250, 500 e 1.000 euro. Un’autentica rivoluzione, senza dubbio, perché mai prima d’ora ci ricordiamo di aver scritto una cosa del genere. Quindi dopo aver sforato il muro dei 20 euro di biglietto e anche quello dei 10 centesimi (acquistabile online) adesso ci sono anche queste nuove iniziative che aiutano la gente a giocare. Ma fatelo sempre con molta attenzione!