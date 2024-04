GA Eagles-Feyenoord, Eredivisie: streaming, probabili formazioni, pronostici

GA Eagles-Feyenoord è un match della trentunesima giornata di Eredivisie e si gioca giovedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Nello scorso fine settimana il Feyenoord si è preso una pausa dal campionato, dovendo affontare il NEC nella finale della Coppa d’Olanda, in programma proprio al De Kuip di Rotterdam. Nonostante partissero strafavoriti nei pronostici della vigilia, anche per via del vantaggio di disputare l’ultimo atto della competizione davanti al loro pubblico, gli uomini di Arne Slot hanno fatto molta più fatica del previsto, rimanendo pure in inferiorità numerica negli ultimi 20 minuti di gioco a causa dell’espulsione di Minteh.

Alla fine però sono riusciti a sollevare la coppa nazionale – 14esimo trionfo nella storia del club – grazie ad un gol del brasiliano Paixao a metà ripresa (1-0). Il KNVB Beker, così viene chiamata la Coppa d’Olanda, potrebbe essere l’unico trofeo stagionale per un Feyenoord che ormai non sembra più in grado di raggiungere la capolista PSV Eindhoven. E dunque di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il primo posto, quando mancano quattro giornate alla fine del torneo, è distante nove punti. Ciò significa che in caso di sconfitta nel turno infrasettimanale con i Go Ahead Eagles il PSV festeggerebbe senza neppure scendere in campo.

Slot e i suoi cercheranno quindi di tenere accesa la fiammella della speranza, andando a vincere in casa di una squadra che è in piena corsa per un posto nelle prossime coppe europee. I GA Eagles sono ottavi, posizione che gli consentirebbe di prendere parte ai playoff di qualificazione alla Conference League, in un mini-torneo che vedrà protagonisti sesta, settima, ottava e nona. La squadra di Rene Hake però da marzo in poi ha vinto solamente 2 partite e due settimane fa ha incassato una dolorosa sconfitta nello scontro diretto con l’Utrecht.

Come vedere GA Eagles-Feyenoord in diretta tv e streaming

GA Eagles-Feyenoord, valida per la trentunesima giornata di Eredivisie, è in programma giovedì alle 21:00 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi in esclusiva tutte le partite del massimo campionato olandese di calcio. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

In campionato il Feyenoord non perde dallo scorso dicembre, quando si arrese proprio al PSV. E nel corso del 2024 l’unica sconfitta (anche se non nei tempi regolamentari) è arrivata ai rigori contro la Roma in Europa League. È quasi impossibile riacciuffare la capolista ma gli uomini di Slot faranno di tutto per restare in corsa. Una loro vittoria è probabile in un match che promette gol, almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di GA Eagles-Feyenoord

GA EAGLES (4-5-1): De Lange; Deijl, Nauber, Kramer, Kuipers; Linthorst, Blomme, Adekanye, Willumsson, Edvardsen; Baeten.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Geertruida; Zerrouki, Stengs, Timber; Paixao, Ueda, Gimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3