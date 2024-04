Heerenveen-PSV Eindhoven, Eredivisie: streaming, probabili formazioni, pronostici

Heerenveen-PSV Eindhoven è un match della trentunesima giornata di Eredivisie e si gioca giovedì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Il PSV Eindhoven è a un passo dal laurearsi campione d’Olanda per la venticinquesima volta nella sua storia e l’aritmetica potrebbe arrivare già in questo turno infrasettimanale se si dovessero verificare alcune combinazioni.

La squadra di Peter Bosz, autentica dominatrice di quest’edizione dell’Eredivisie, scenderà in campo qualche ora prima rispetto al Feyenoord, la sua principale inseguitrice, che però ha 9 punti in meno in classifica. Con quattro partite ancora da giocare, un’eventuale vittoria del PSV ed una contemporanea sconfitta del club di Rotterdam, impegnato contro i Go Ahead Eagles, farebbero calare il sipario sulla corsa al titolo nel massimo campionato olandese. E nella città di Eindhoven potrà cominciare la festa. Ad ogni modo, se il Feyenoord – com’è probabile – porterà via i tre punti da Deventer, tutto è rimandato a domenica 5 maggio, quando agli uomini di Bosz basterà verosimilmente evitare la sconfitta con lo Sparta Rotterdam per tornare sul tetto d’Olanda per la prima volta dalla stagione 2017-18.

Un titolo meritatissimo, considerando i numeri dei biancorossi, arrivati a segnare la bellezza di 95 gol in trenta giornate, subendone soltanto 17.

Ventisei vittorie, tre pareggi e una sconfitta per un PSV che ha visto svanire l’imbattibilità solo lo scorso 30 marzo, arrendendosi al NEC. Negli ultimi due turni ha rifilato 11 gol complessivi ad AZ Alkmaar e Vitesse: trema l’Heerenveen, altra squadra che farà molta fatica a contenere lo strepitoso attacco di Bosz. I Trots van het Noorden, guidati da Kees van Wonderen, hanno vinto solamente una delle ultime sei partite e rischiano di non giocare i playoff di qualificazione alla prossima Conference League, essendo finiti a -4 dalla nona.

Come vedere Heerenveen-PSV Eindhoven in diretta tv e streaming

Heerenveen-PSV Eindhoven, valida per la trentunesima giornata di Eredivisie, è in programma giovedì alle 18:45 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi in esclusiva tutte le partite del massimo campionato olandese di calcio. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Il PSV, ormai vicinissimo al traguardo, non sbaglierà sul campo dell’Heerenveen, squadra che solitamente di reti ne subisce parecchie. Previsti più di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Heerenveen-PSV Eindhoven

HEERENVEEN (4-2-3-1): van der Hart; Ali, van Beek, Bochniewicz, Kohlert; Haye, Olsson; Nunnely, Brouwers, Walemark; van Amersfoort.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benitez; Teze, Silva, Boscagli, van Aanholt; Schouten, Veerman; Bakayoko, Til, Tillman; de Jong.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4