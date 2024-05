Milan-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Genoa è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Qualificazione in Champions League ormai in cassaforte per il Milan, che grazie al pareggio del Napoli con la Roma nell’ultimo turno è sicuro di chiudere tra le prime cinque. Per i rossoneri si profila ad ogni modo un finale di stagione triste, in cui sarà impossibile non rimuginare sugli errori commessi e soprattutto le occasioni non sfruttate dalla squadra di Stefano Pioli, che per il secondo anno consecutivo chiuderà a mani vuote.

Prima l’eliminazione dalla Champions ai gironi, poi quella con l’Atalanta in Coppa Italia ed infine i due k.o. con la Roma nei quarti di finale di Europa League. Per quanto riguarda il campionato, invece, il Diavolo non è mai stato realmente in corsa per lo scudetto ed ha perso entrambe le stracittadine con l’Inter. Insomma, è impossibile vedere il bicchiere mezzo pieno ed è per questo che la tifoseria nei giorni scorsi ha iniziato a rumoreggiare, opponendosi alla scelta di arruolare il basco Lopetegui – reputato evidentemente non all’altezza – come successore di Pioli, la cui avventura sulla panchina rossonera è ormai agli sgoccioli. Al Milan oggi non resta che difendere il secondo posto e contro il Genoa Theo Hernandez e compagni, dopo lo 0-0 dell’Allianz Stadium con la Juventus, cercheranno di tornare al successo: la vittoria manca addirittura da 5 partite. I rossoblù hanno già la salvezza in tasca da tempo e da lunedì scorso lo dice anche l’aritmetica in virtù del roboante 3-0 rifilato al Cagliari. Ancora in gol l’islandese Gudmundsson, arrivato a quota 14 reti.

Milan-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Pioli rispetto alla gara con la Juventus ritrova Tomori ed Hernandez, che avevano saltato la sfida coi bianconeri perché squalificati. Niente da fare invece per Calabria: il terzino destro dovrà scontare due giornate. In mediana Adli dovrebbe vincere il ballottaggio con Bennacer, mentre a destra troverà spazio Chukwueze. Out Maignan – al suo posto c’è Sportiello – e Loftus-Cheek.

Dall’altro lato, Gilardino è senza Bani, Messias e Malinovskyi. In attacco il tecnico rossoblù potrebbe schierare Vitinha accanto a Retegui: alle loro spalle Gudmundsson in versione trequartista. Sulle fasce Sabelli e Martin.

Come vedere Milan-Genoa in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La sensazione è che, sebbene abbia già blindato la qualificazione Champions, il Milan non farà fatica a trovare i giusti stimoli per fare bene in questo finale di stagione e riscattare le recenti delusioni. Attenzione però ad un Genoa che si presenta a San Siro con il pieno di entusiasmo e senza particolari pressioni. E può mettere in difficoltà i rossoneri. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson; Vitinha, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1