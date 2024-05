Berrettini, l’amore non può aspettare: fa già sul serio

Berrettini, ha già fatto il grande passo: la notizia è rapidamente rimbalzata sui social network, è tutto vero.

Sono trascorsi all’incirca 3 mesi, da quando Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono detti addio. Una storia che, almeno così pare, non sarebbe finita male come tante altre. Quando lui, nella conferenza stampa in cui annunciava il ritorno in campo, aveva parlato di lei, aveva sottolineato che ne avrebbe conservato un bellissimo ricordo. E anche lei, per la verità, aveva poco dopo evidenziato che, tutto sommato, erano rimasti in buoni rapporti.

Anche per questo, probabilmente, non hanno perso tempo. Qualche settimana dopo lui è stato pizzicato in compagnia di Federica Lelli, ex fidanzata di Ultimo. Prendevano un caffè insieme, niente di che, ma tanto è bastato perché le sirene del gossip iniziassero a suonare all’impazzata. Ed è stato il delirio quando, nel mese di aprile, sono state diffuse delle foto che ritraevano la bella Melissa in compagnia di un nuovo ragazzo. Qualcuno che non sarà famoso come Matteo, ma che il popolo del gossip conosce piuttosto bene.

Lui è Carlo Gusalli Beretta, ex fidanzato dell’influencer Giulia De Lellis. I due giovani hanno rotto pochissimo tempo fa, ma nessuno dei due è rimasto a leccarsi alle ferite e a ripensare a ciò che avrebbe potuto essere ma non è stato. La stella dei social si è consolata con Giano Del Bufalo, mentre Carlo, rampollo bresciano, ha “inspiegabilmente” trascorso dei giorni a Madrid in compagnia, appunto, di quella che è una delle veline più amate nella storia di Striscia la notizia.

Berrettini, all’improvviso arriva Carlo: Melissa Satta volta pagina

Nelle immagini diffuse da Chi, la Satta e Beretta prima passeggiano al parco, poi chiacchierano e fanno aperitivo su una terrazza panoramica della capitale spagnola. Non si tratta di scatti compromettenti, ma va da sé che questa nuova ed inaspettata “amicizia” abbia insospettito un po’ tutti.

Ed è parso ancor più strano quello che un utente dei social ha prontamente riferito alla regina del gossip, vale a dire Deianira Marzano. Il follower in questione le ha fatto notare che era presente, sotto una delle foto della mamma di Carlo, il like di Melissa, cosa che sembrerebbe suggerire che i due presunti piccioncini facciano già sul serio.

La Marzano ha confermato che l’ex della De Lellis avrebbe già presentato la Satta alla sua famiglia, il che fugherebbe qualunque dubbio residuo circa le indiscrezioni sin qui trapelate. Se anche mamma Umberta è d’accordo – perché pare che la storia con Giulia, invece, non le andasse a genio – allora sì che potranno vivere tutti felici e contenti.