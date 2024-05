Gratta e Vinci, l’Isola è ricca: vincita massima

Gratta e Vinci, l’Isola è ricca: la vincita è massima con questo tagliando. Il secondo colpo in pochissimi giorni. Ecco quello che è successo

L’Isola è ricca. E non la Sicilia in questo caso, così come vi abbiamo raccontato in un altro articolo, ma la Sardegna. La Dea Bendata, infatti, ha deciso di baciare le due regioni italiane che da tutti i lati sono baciate dal mare. E lo ha fatto regalando a dei fortunati la vincita massima.

E con quale biglietto? Avete dei dubbi? Dai, se ci pensate un attimo ve li potreste anche togliere, visto che anche in questo caso a regalare una montagna di soldi ci ha pensato Il Miliardario. Il classico, il primo della famiglia, quello che ha un costo commerciale di 5 euro e che appunto mette, come premio finale, la bellezza di 500mila euro. Sì, con la tassazione saranno un poco di meno e lo sappiamo, però sono sempre tantissimi soldi che ti cambiano la vita. Ma andiamo a vedere insieme, così come riportato da Agimeg.it, dove è successo.

Gratta e Vinci, in Sardegna la vincita massima

Il tagliando è stato venduto a Sassari, in via M. Zanfarino 41. Non è una città piccola, quindi sarà difficile riuscire a scoprire chi ha portato a casa il malloppone, a meno che il fortunato vincitore non si sia fatto scoprire. E sappiamo benissimo quanto questo possa essere “pericoloso”. Chi ti voleva male adesso ti vuole bene, chi prima non ti salutava adesso ti verrà a bussare a casa. Normale, tutti hanno bisogno di un aiuto. Si scherza, ovviamente. O forse no. O forse potrebbe essere davvero così ma noi, sfortunatamente, non lo sappiamo.

Rimane comunque il fatto, che è sempre lo stesso. Con il Miliardario si vince quasi sempre nonostante ci sia la possibilità di un colpo massimo ogni 6milioni di biglietti. Mica pochi. Assai più facile, comunque, riuscire a vincere una cifra superiore all’importo giocato, vale a dire 5 euro: si trova in questo caso un biglietto fortunato ogni 7,84. Assai più semplice ovvio. Ma questo non sembra interessare alla “famiglia” dei tagliandi in questione, che continuano a elargire premi.