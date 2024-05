Chelsea-West Ham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-West Ham è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Un altro derby londinese a distanza di pochi giorni per il Chelsea di Mauricio Pochettino, che in settimana è tornato a far registrare una vittoria battendo il Tottenham con un perentorio 2-0 e complicando, forse irrimediabilmente, la corsa degli Spurs verso il quarto posto. I tre punti ottenuti giovedì scorso invece hanno permesso ai Blues di riportarsi a ridosso della zona Europa.

Qualificarsi in extremis ad una tra Europa League e Conference League sarebbe una vera e propria manna per un Chelsea che anche quest’anno ha deluso le aspettative e che rischia di rimanere fuori da tutto per la seconda stagione consecutiva. I londinesi sono momentaneamente ottavi, con due punti in meno del Newcastle settimo e tre rispetto al Manchester United: tutto è ancora possibile, se consideriamo che davanti non corrono poi così di tanto. I Blues hanno peraltro di fronte un calendario non impossibile e da qui al 19 maggio affronteranno quattro squadre che sono dietro di loro in classifica. Ha il sapore di uno spareggio la stracittadina con il West Ham, a due sole incollature dal Chelsea (ma con una gara in più).

Blues, infermeria costantemente piena

Gli Hammers non vincono da un mese esatto, quando si imposero in trasferta sul Wolverhampton al Molineux ma sono reduci da un prezioso pareggio con il Liverpool al London Stadium (2-2).

La squadra di David Moyes tenterà fino all’ultima giornata di chiudere tra le prime sette pur non essendo più padrona del proprio destino. A differenza del Chelsea, il calendario è poco clemente, visto che oltre al derby con i Blues nell’ultimo turno di campionato se la vedranno con il Manchester City, in piena lotta per il titolo. In casa Hammers sono solo tre le defezioni (Moyes spera di recuperare in tempo il difensore greco Mavropanos) mentre è sempre molto lunga la lista degli infortunati a Stamford Bridge: mancheranno all’appello 15 giocatori, con l’allenatore argentino che sarà costretto nuovamente ad attingere dal serbatoio dell’Under-23.

Come vedere Chelsea-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e West Ham, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Chelsea, pur nella più totale discontinuità, sta mostrando una certa resilienza ed è tornato a credere in una qualificazione europea che qualche settimana fa sembrava una chimera. I Blues partono leggermente favoriti contro il West Ham in una gara che promette gol.

Le probabili formazioni di Chelsea-West Ham

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gilchrist, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Nicolas Jackson.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Mavropanos, Emerson Palmieri; Alvarez, Soucek; Bowen, Paquetà, Kudus; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1