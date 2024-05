Brighton-Aston Villa, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Aston Villa è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Per l’Aston Villa di Unai Emery questo potrebbe essere il giorno della qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. In caso di vittoria contro il Brighton, ai Villans non resta che attendere l’esito della sfida tra Liverpool e Tottenham, in programma qualche ora dopo. E se gli Spurs dovessero perdere, pur avendo una gara in meno rispetto al club di Birmingham, sarebbero definitamente fuori dai giochi.

Non sarà semplice, tuttavia, risollevare la testa dopo l’incredibile tonfo nella semifinale d’andata di Conference League con i greci dell’Olympiacos. L’Aston Villa giovedì scorso è crollato 4-2 in casa e sarà costretto a vincere con almeno tre gol di scarto nell’infuocato catino biancorosso tra meno di una settimana. Una sconfitta inattesa che ha non ha fatto altro che confermare i problemi in fase di non possesso palla degli uomini di Emery – da aprile in poi hanno tenuto la porta inviolata in una sola occasione – e che rischia di spezzare il sogno dei tifosi dei Villans di tornare a sollevare un trofeo continentale dopo tantissimi anni. Dall’altro lato c’è un Brighton in caduta libera: i Seagulls sembrano aver perso fiducia nei propri mezzi e non sanno più vincere.

La squadra di Roberto De Zerbi domenica scorsa ha rimediato un’imbarcata anche in casa del Bournemouth: è la seconda sconfitta consecutiva dopo il pesante 0-4 all’Amex Stadium contro i campioni in carica del Manchester City. L’Europa è ormai una chimera per il club allenato dal tecnico italiano, che di questi tempi un anno fa scriveva un pezzo di storia dei Seagulls centrando una storica qualificazione all’Europa League. Il Brighton non vince dal 10 marzo e da allora ha racimolato solo due punti, scivolando al dodicesimo posto.

Come vedere Brighton-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Brighton-Aston Villa è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Anche in questo caso ne facciamo una questione di motivazioni. L’Aston Villa sarà pure distratto dalla gara di Conference League ma contro un Brighton fuori dalla corsa all’Europa e in crisi d’identità – 57 i gol subiti finora dai Seagulls – il colpaccio dei Villans all’Amex Stadium ci potrebbe stare tranquillamente. Sì, malgrado il turnover di Emery Le reti complessive dovrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Brighton-Aston Villa

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Dunk, Igor, Barco; Gilmour, Gross; Adingra, Buonanotte, Joao Pedro; Welbeck.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Olsen; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz; Bailey, Zaniolo, Rogers; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2