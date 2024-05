Gratta e Vinci, il solito Miliardario: 500mila euro

Gratta e Vinci, il solito Miliardario: il biglietto più amato dagli italiani regala ancora una vincita enorme, la più importante. Ecco dove è successo

Non c’è proprio nulla da fare. Nel momento in cui c’è una vincita al Gratta e Vinci, nella maggior parte dei casi è piazzata con il Miliardario. Senza dubbio è il biglietto più amato dagli italiani, al quale gli utenti si sono affezionati di più nel corso di questi anni.

Grafica accattivante, pochi fronzoli, ma solamente numeri da scoprire. Ma, soprattutto, vincite. Di quelle che cambiano la vita, di quelle che solamente a immaginarle fanno girare la testa. E ancora oggi siamo qui a parlavi di un’altra vincita clamorosa, la massima, quella da 500mila euro. Ma andiamo a vedere i dettagli della stessa così come riportato da Agimeg.it. E dove, soprattutto, è stata centrata.

Gratta e Vinci, il colpo grosso in Sicilia

Il Miliardario è una famiglia di Gratta e Vinci: tre fratelli. Il primo, il classico, che ha un valore commerciale di 5 euro e che permette di vincerne 500mila. Quello che costa 10euro, invece, mette in palio 2 milioni. Ed è di cinque milioni il premio del biglietto più grande, quello che costa 20euro. Ma qui parliamo del più “vecchio” tra tutti, quello che ha un valore minore. Ma che spesso è quello che regala le vincite.

Questa vincita è stata centrata a Ragusa, in Sicilia, e precisamente nella rivendita di via Fanfulla da Lodi 64. Non si conosce, ovviamente, l’identità del giocatore, ed è anche giusto così visto che non tutti vogliono farsi scoprire. Oltre questa piccola nota, rimane il fatto del colpo grosso che cambia la vita. Certo, c’è sempre la tassazione del 20% sulla fortuna che qualcosa toglierà. Ma poco importa, con i soldi che comunque verranno incassati si possono davvero fare moltissimi progetti.