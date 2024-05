Verona-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Fiorentina è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Sono stati due illustri ex come Tudor e Zaccagni, una settimana fa, ad infliggere la terza sconfitta nelle ultime sei partite al Verona, sempre a rischio retrocessione. Gli scaligeri, dopo due risultati positivi – pareggio in rimonta a Bergamo contro l’Atalanta e vittoria preziosissima nello scontro diretto con l’Udinese – si sono arresi alla Lazio, che ha avuto la meglio di misura (1-0) allo stadio Olimpico.

Non avendo fatto passi avanti in classifica, la squadra di Marco Baroni è stata raggiunta a quota 31 punti dal Frosinone (con loro c’è anche l’Empoli) e la zona rossa rimane distante appena due lunghezze. Prima delle sfide con Salernitana e Inter, due avversari che non hanno più obiettivi concreti, il Verona dovrà vedersela con Fiorentina e Torino, che invece inseguono ancora un posto nelle prossime coppe europee. I gigliati, tuttavia, potrebbero essere distratti dall’imminente semifinale di Conference League con il Club Brugge, senza considerare che stanno scendendo in campo ogni tre giorni da diverse settimane. Giovedì scorso la Viola si è aggiudicata l’andata della doppia sfida con i belgi (3-2) grazie ad un gol del redivivo Nzola nel recupero.

Un successo indubbiamente meritato e fondamentale in vista del ritorno ma i due gol realizzati dal Brugge al “Franchi” sono sostanzialmente due “regali” impacchettati e consegnati dalla difesa della squadra di Vincenzo Italiano, capace com’è accaduto più volte in questa stagione (e non solo) di farsi male da sola. La Fiorentina ha avuto la tentazione di concentrarsi solo sulla coppa ma in campionato si è rilanciata battendo Salernitana (0-2) e Sassuolo (5-1) ed ha raggiunto il Napoli a quota 50 punti: l’ottavo posto significherebbe Europa.

Verona-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Verona chance dal 1′ Coppola e Vinagre: il primo è favorito nel ballottaggio con Dawidowicz, il secondo si sistemerà al posto dello squalificato Cabal. Dietro all’unica punta Bonazzoli dovrebbero giocare Noslin, Folorunsho e Lazovic ma dalla panchina chiede minuti anche Mitrovic.

Italiano nella gara di Conference League con il Brugge ha perso Sottil, uno degli uomini più in forma e autore del gol che ha sbloccato la partita: stagione terminata per l’esterno, che si è fratturato la clavicola. Sarà una formazione rivoluzionata in ogni caso, con diversi protagonisti del match di giovedì che resteranno in panchina. Nzola potrebbe far rifiatare Belotti.

Come vedere Verona-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Verona-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il turnover “spinto” di Italiano e la semifinale di ritorno troppo vicina con i belgi – la Fiorentina sarà di nuovo in campo mercoledì prossimo – suggeriscono di stare dalla parte del Verona. La squadra di Baroni dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Verona-Fiorentina

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Vinagre; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikonè, Beltran, Kouamé; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1