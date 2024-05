Fiorentina-Club Brugge, Conference League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Club Brugge è una partita valida per l’andata delle semifinali di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Salire sull’aereo per Atene per cancellare il triste ricordo di Praga. La Fiorentina mette nel mirino un’altra finale di Conference League dopo quella giocata lo scorso anno e persa contro il West Ham per via di una disattenzione difensiva quando i tempi supplementari sembravano ormai inevitabili.

La Viola anche in questa stagione è stata decisamente più costante nelle coppe e l’obiettivo è sempre quello di tornare a sollevare un trofeo che a Firenze manca da oltre vent’anni. Lo vuole la società, rimasta recentemente orfana del direttore generale Joe Barone – stroncato da un infarto – ma lo vuole soprattutto l’allenatore Vincenzo Italiano, che avrebbe già comunicato ai dirigenti di voler fare le valigie a fine stagione, considerando il suo ciclo in riva all’Arno ormai terminato. In Coppa Italia le cose non sono andate per il verso giusto – la Fiorentina è stata ribaltata dall’Atalanta nella semifinale di ritorno – ed ora resta la Conference. Biraghi e compagni nei due turni precedenti hanno superato gli ostacoli Maccabi Haifa e Viktoria Plzen non senza soffrire: particolarmente sudata la qualificazione contro i catenacciari cechi, piegati solamente nell’extra time della gara di ritorno al “Franchi” al termine di un lunghissimo assedio.

Sette vittorie di fila per i belgi

In semifinale li attende un’altra squadra altrettanto ostica come il Club Brugge, che nel turno precedente si è imposta sia all’andata che al ritorno sui greci del PAOK (1-0 in Belgio e 0-2 in Grecia).

I belgi, ormai da anni abituati a calcare i più importanti palcoscenici europei, sono tornati a brillare proprio in questo periodo, rigenerati dalla cura del nuovo tecnico Nicky Hayen. In campionato, dopo aver concluso la regular season al quarto posto, sono primi a pari punti con l’Anderlecht nel Championship Round. E nelle ultime sette partite tra coppa e campionato hanno raccolto solo vittorie. La Viola si ritroverà di fronte una squadra che, a differenza del Plzen, non rinuncia ad attaccare. Anche perché dispone di giocatori interessanti e di qualità come il teenager norvegese Nusa, l’attaccante brasiliano Thiago oppure l’ala spagnola Jutglà (ex Barcellona), protagonista assoluto nel match di Salonicco (2 gol). Il Club Brugge, però, sta facendo bene anche in difesa, collezionando ben quattro clean sheet nelle ultime sette partite.

La Fiorentina, escludendo la sconfitta di Bergamo in Coppa Italia, in Serie A è tornata a vincere due gare di fila battendo comodamente prima la Salernitana (0-2) e poi il Sassuolo (5-1), riavvicinandosi al settimo posto. Italiano domenica ha fatto ruotare diversi giocatori e contro i belgi rivedremo in campo dal 1′ Belotti, Beltran, Dodò, Biraghi, Terracciano, Nico Gonzalez e Bonaventura.

Come vedere Fiorentina-Club Brugge in diretta tv in chiaro e in streaming

Fiorentina-Club Brugge è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 254) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Fiorentina-Club Brugge anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Italiano ha detto che si aspetta una grande prestazione da parte della sua squadra, che tenterà di accumulare un vantaggio significativo in vista del ritorno, dove le insidie non saranno affatto poche. La Viola dovrebbe riuscire ad aggiudicarsi il primo round ma è assai probabile che il Club Brugge, sfruttando le ripartenze ed il fatto che i gigliati difendano sempre molto alti, segnino almeno una rete al “Franchi”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Club Brugge

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Meijer; Onyedika, Vetlesen, Vanaken; Skoras, Igor Thiago, Jutglà.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1