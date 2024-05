Empoli-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Frosinone è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Empoli e Frosinone ad oggi sarebbero salve ma il vantaggio sulla terzultima, di soli 2 punti, non permette di dormire sonni tranquilli. Lo scontro salvezza del “Castellani”, quando mancano 4 giornate al termine del campionato, potrebbe dunque diventare determinante: una di quelle partite in cui perdere o vincere farebbe tutta la differenza del mondo.

I toscani sono a quota 31 come i ciociari e sono reduci dalla sconfitta con l’Atalanta (2-0) al Gewiss Stadium, la quarta di fila fuori casa. Da marzo in poi la squadra di Davide Nicola gli unici punti li ha raccolti davanti al proprio pubblico, battendo 3-2 il Torino e 1-0 il Napoli. Le cose si mettono male, invece, quando l’Empoli non riesce a segnare, evento abbastanza ricorrente dal momento che quello azzurro è il peggior attacco del torneo (26 gol segnati) insieme a quello della Salernitana ultima in classifica e già retrocessa aritmeticamente. Non ha di questi problemi il Frosinone, che di reti ne ha realizzate 17 in più dei toscani ma incassandone, al tempo stesso, pure 13 in più. Gli uomini di Eusebio Di Francesco non sono più riusciti ad avere la continuità della prima parte della stagione, eppure nell’ultimo mese hanno ritrovato solidità e non è un caso che non perdano da ben cinque partite (quattro pareggi e una vittoria). La scorsa settimana hanno interrotto il digiuno di successi, annichilendo 3-0 allo “Stirpe” la derelitta Salernitana e spedendola ufficialmente in B.

Empoli-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Difesa da reinventare per Nicola, che dovrà fare a meno di Walukiewicz e Ismajli, entrambi non al meglio. Trio dunque composto da Bereszynski, Luperto e Pezzella. A centrocampo Grassi dovrebbe vincere il ballottaggio con Marin, mentre Zurkowski è insidiato da Fazzini. Certi di una maglia da titolare, invece, Cambiaghi e Niang.

Di Francesco, a meno di forfait dell’ultim’ora, confermerà la stessa formazione che ha battuto la Salernitana. I dubbio dell’ex tecnico di Sassuolo e Roma riguardano principalmente la difesa, dove Okoli è alle prese con un problema al ginocchio. Davanti rivedremo la coppia formata da Soulé e Cheddira.

Come vedere Empoli-Frosinone in diretta tv e in streaming

La sfida tra Empoli e Frosinone, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nelle 5 sfide andate in scena in Serie A tra Empoli e Frosinone i toscani sono riusciti ad avere la meglio solo in un’occasione (2019). I ciociari danno l’impressione di essere più costanti dei toscani in quest’ultimo scorcio di campionato ma, in sede di pronostico, non si può non considerare il fatto che non abbiano ancora vinto in trasferta: sono gli unici a non esserci mai riusciti. Prevediamo dunque un match molto equilibrato, tra due squadra che cercheranno innanzitutto di non perdere: non ci sorprenderemmo se terminasse in pareggio.

Le probabili formazioni di Empoli-Frosinone

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszyński, Luperto, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Fazzini, Cambiaghi; Niang.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1