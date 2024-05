Aston Villa-Olympiacos è una partita valida per l’andata delle semifinali di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Capitan McGinn, intervistato recentemente, l’ha ammesso senza problemi: “Siamo i favoriti per la vittoria della Conference League”, ha detto il centrocampista scozzese dell’Aston Villa. Il club di Birmingham, che si appresta a disputare la prima semifinale europea dopo quarantadue anni, in realtà lo è da quando si è qualificato alla terza competizione europea, grazie al settimo posto conquistato nello scorso campionato.

Eppure le insidie non sono mancate sul percorso della squadra di Unai Emery, tecnico che in Europa sa come si vince avendolo fatto per ben quattro volte in Europa League con Siviglia e Villarreal. Nei quarti di finale, ad esempio, i Villans se la sono vista brutta: contro il Lille è servito un gol di Matty Cash allo scadere per scongiurare quella che sarebbe stata una bruciante eliminazione. Ai rigori, poi, il grande protagonista è stato il portiere dell’Argentina campione del mondo, il “Dibu” Martinez, che ha neutralizzato due tiri dal dischetto dei giocatori dei Dogues, litigando anche con il pubblico (uno stiramento gli impedirà di giocare la prima semifinale). L’Aston Villa ora sogna di succedere ai connazionali del West Ham nell’albo d’oro della manifestazione ma per staccare il pass per la finale di Atene dovrà prima eliminare una squadra… ateniese: l’Olympiacos.

Sfida tra tecnici spagnoli

I greci hanno un’occasione enorme, quella di festeggiare nella propria città e vogliono sfruttarla appieno. Pure loro sono guidati da un tecnico spagnolo, che come Emery ha condotto il Siviglia alla vittoria in Europa League (era lui l’allenatore degli andalusi un anno fa nella finale di Budapest con la Roma, vinta ai rigori).

Stiamo parlando di Jose Luis Mendilibar, arruolato a campionato in corsa dal club biancorosso. Il suo impatto è stato fin da subito decisivo: se in campionato l’Olympiacos è costretto ad inseguire – è a -5 dall’AEK Atene primo in classifica – in Conference League è arrivato con merito tra le prime quattro, eliminando in maniera rocambolesca Maccabi Tel Aviv (vittoria per 6-1 al ritorno dopo aver perso l’andata 4-1) e Fenerbahçe, piegato dopo i calci di rigore grazie alle strepitose parate del portiere Tzolakis. In Premier League invece l’Aston Villa sta cercando di consolidare il quarto posto: sette i punti di vantaggio sull’Arsenal, che però ha 2 gare in meno.

Emery dovrà fare a meno di Martinez – Olsen al suo posto – ed è alle prese con il dubbio Tielemans: il belga è in forse per un problema all’inguine. Mendilibar si affida invece ad El Kaabi, già a quota 27 gol in stagione.

Come vedere Aston Villa-Olympiacos in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Olympiacos è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Aston Villa-Olympiacos anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’Aston Villa cercherà di indirizzare la qualificazione per poi non correre rischi nella bolgia del Pireo. Si può dare fiducia ai Villans, più attrezzati in tutti i reparti e logicamente favoriti, ma non è da escludere che l’Olympiacos, in virtù del suo atteggiamento spavaldo e propositivo, riesca a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Olympiacos

ASTON VILLA (4-3-2-1): Olsen; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans; Rogers, Bailey; Watkins.

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze, Horta; Podence, El Kaabi, Fortounis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1