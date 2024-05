Lotto, l’ambo è quello giusto: 13mila euro

Lotto, l’ambo questa volta è davvero quello giusto: con soli due numeri sono stati portati a casa la bellezza di 13mila euro. Ecco come è successo

Si vince in Liguria. Nel concorso di lunedì scorso la Dea Bendata ha deciso di passare in questa regione. Sì, perché se prima vi abbiamo raccontato della clamorosa vincita con una quaterna, che è valsa la bellezza di 216mila euro e diventando anche la seconda vincita più alta di questo 2024, adesso vi parliamo di un altro colpo assai importante piazzato sempre nella regione dei fiori.

Questa volta per portare a casa un vero e proprio malloppone – lontano da quello prima, ma parliamo pur sempre di una barca di soldi – è bastato solamente un ambo. Non si hanno dettagli purtroppo su quali numeri sono stati giocati, però sappiamo la ruota e pure l’importo preciso, così come ci viene raccontato da Agimeg.it.

Lotto, ecco l’ambo vincente

L’ambo da 13.750 euro, quindi quasi da 14mila, a dire il vero, è stato centrato sulla ruota di Bari. Un colpo di quelli che possono aiutare senza dubbio la vita, e farsi togliersi qualche sfizio. Ma non è finita qui, perché come detto prima, quando la fortuna decide di andare tutta in una regione, allora ci prende gusto, e bacia davvero tutto. A Rapallo infatti, in provincia di Genova in questo caso, sono stati vinti 7.500euro sempre al Lotto, ma non si conoscono altri dettagli di quest’altra importante vincita.

Finita? No, certo che non è finita. Nel discorso potrebbe mai mancare il 10eLotto? No, non manca, perché un fortunato giocatore di Andora, in provincia di Savona, ha centrato un 6 che gli è valso 6mila euro. La modalità è quella frequente, vale a dire una giocata ogni 5 minuti. Festa per tutti. Bello così.