Lotto, due terni identici: 33 mila euro con questi numeri

Lotto, due terni identici hanno regalato 33mila euro. Ma sono tantissimi i soldi di differenza tra una e l’altra vincita. Ecco quello che è successo

A chi non è mai capitato di essere in fila da un edicolante per giocare una schedina del Lotto e di ascoltare i numeri che quella persona che era davanti a noi aveva deciso di dettare. Sì, è successo a tutti. E forse questa volta il caso ha voluto che la doppia vincita fosse riuscita.

Ora, mettiamo le cose in chiaro, questa è solamente una supposizione e niente di più. Però, vista l’enorme differenza che c’è tra le due vincite è assai probabile che le cose siano andate proprio in questo modo. Chi era davanti era convinto che il terno potesse uscire, puntando anche una cifra diversa, chi era dietro ha deciso di copiarlo portando una bella somma a casa senza stare lì nemmeno tanto a pensarci. Chissà, forse ci abbiamo azzeccato o forse no, fatti riportati da Agimeg.it dicono questo.

Lotto, ecco il terno identico

Stessi numeri, stessa città dove è stata giocata la schedina, stessa ruota, vincita diversa. I numeri in questione sono stati 18-67-86, e la città dove sono stati giocati è Forlì (sì sì, quella della zia). E il terno è stato giocato sulla ruota di Milano. Tutto davvero identico, tranne la cifra che dopo l’estrazione è stata portata a casa.

Nel primo caso, infatti, parliamo di un colpo davvero incredibile che è valso la bellezza di 27mila euro. Nel secondo, invece, la vincita ha superato di poco i 5mila euro: 5.540 euro per la precisione. Quindi, o è che come diciamo noi, oppure è la stessa persona che ha deciso di giocare due volte la stessa schedina convinto che quei numeri davvero potessero uscire. E così è stato davvero. In totale, quindi, a Forlì sono stati vinti 33mila euro e passa. Diciamo un bel modo per passare il primo maggio, una doppia festa, non solo quella dei lavoratori, ma anche quella dei soldini che tra poco arriveranno sul conto corrente. Auguroni.