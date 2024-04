Gratta e Vinci, occhio a questi tagliandi: non pagheranno più

Gratta e Vinci, fate attenzione a questi tagliandi: non pagheranno più in maniera UFFICIALE: è arrivata la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Lo stop è ufficiale. E quindi c’è un breve periodo di tempo per riscuotere le vincite. Quindi fate in fretta, soprattutto se tra le vostre mani avete un tagliando vincente di quelli che vi stiamo per dire. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, ha deciso di toglierli dal mercato e ha dato un tempo massimo per passare all’incasso.

Come capita spesso, chi gestisce il gioco in Italia decide quando è arrivato il momento, anche per via sicuramente delle vendite non più soddisfacenti, di eliminare dal mercato alcuni tagliandi che non attirano più l’interessi degli utenti. Non è come detto la prima volta che succede e ovviamente non sarà nemmeno l’ultima. E la conseguenza è che ci sarà solamente un certo periodo di tempo per riuscire ad incassare le vincite. Andiamo quindi a vedere insieme quelli che saranno i tagliandi che tra un poco non saranno più in circolazione.

Gratta e Vinci, ecco i 5 ritirati dal mercato

Il dispositivo di chiusura riguarda ufficialmente cinque biglietti: Nuovo Battaglia Navale, Puzzle, New Turista per 10 anni, Cuccioli D’Oro e Il Re Vincente. Nello specifico: NUOVO BATTAGLIA NAVALE (codici lotteria 1350-1366-3303), PUZZLE (codici lotteria 3021-3033), NEW TURISTA PER 10 ANNI (codice lotteria 3024), CUCCIOLI D’ORO (codice lotteria 3028), IL RE VINCENTE (codice lotteria 3059).

“I possessori dei biglietti vincenti i premi delle lotterie – si legge sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – dovranno chiederne il pagamento con le modalità indicate nelle relative determinazioni di indizione e riportate sul retro dei biglietti, a pena di decadenza, entro 45 giorni decorrenti dal 22 aprile 2024, data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it, e cioè entro il 6 giugno 2024”. Insomma, un poco di giorni ancora ce li avete a disposizione, ma sarebbe opportuno, intanto, non comprare più questo tipo di biglietti (soprattutto se avete la memoria corta) e poi fare in fretta ad andare a riscuotere, anche se minima, una possibile vincita. Magari se è l’importo del costo potreste sfidare di nuovo la sorte e comprarne un altro. Chissà, magari potreste essere come quella signora fortunata che ha cambiato la vita proprio in questo modo, comprando per tre volte un biglietto con la vincita precedente prima di fare il colpo grosso.