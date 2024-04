Scommesse, sei partite per fare 13 (mila euro)

Scommesse, sei partite sole per riuscire in un colpo clamoroso. Ecco la vincita non solo del giorno ma anche quella della settimana

Nella giornata di ieri, sempre andando a spulciare quella che era stata la vincita della settimana sul sito della PlanetWin365, vi abbiamo raccontato di una schedina che aveva regalato quasi 13mila euro. Stavolta, allo stesso modo (e guarda il caso sempre con la stessa somma investita, 40euro), ve ne raccontiamo un’altra, altrettanto bella, che ha superato la somma di prima.

Sei partite per riuscire in un colpaccio davvero incredibile. Possiamo anche usare un aggettivo che molto spesso non si usa in questi casi dicendo che si tratta di una schedina bellissima. Non solo fortuna, ma anche studio dei vari campionati e perché no, anche un poco di coraggio per pronosticare dei risultati che i bookmaker davano assai improbabili. Ma adesso andiamo a vederla insieme nel dettaglio.

Scommesse, ecco il colpo clamoroso

Intanto la vincita esatta: con 40euro investiti il fortunato ha portato a casa la bellezza di 13.621,08 euro. E la prima partita che vediamo nella schedina è il derby di Milano che ha consegnato il tricolore all’Inter: il pronostico è una doppia (X2) con più di due gol nel match. Presa. Stessa cosa, ma con un gol in meno, la gara tra Roma e Bologna (X2 e 2+). Per poi continuare con la Championship con l’over 1,5 dei padroni di casa in Middlesbourgh-Leeds. Il finale è stato di 3-4.

Clamorosa invece, la quota a 5 volte la posta, sempre dell’over 1,5 casa tra Sivasspor e Fenerbahce (2-2 il finale), mentre l’over 2,5 tra Plymouth e Afc Totton, di una serie minore inglese era dato a 1,55. Chiude questa schedina magica, probabilmente giocata live, l’over 2,5 dello Shakhtar Donetsk. Magari stava vedendo anche il match prima di decidere. Insomma, in questo modo ha sbancato. Incredibile!