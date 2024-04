Lotto, UFFICIALE: estrazione del giovedì rinviata

Lotto, UFFICIALE: l’estrazione di giovedì è rinviata. Ecco spiegato il motivo e soprattutto quando verrà recuperata. Ecco tutte le date

Così come succede sempre per le festività natalizie, soprattutto se capitano in uno dei giorni dell’estrazione, anche domani, giovedì 25 aprile, l’estrazione del gioco del Lotto non ci sarà. Quindi state sereni, anche se il vostro tabaccaio di fiducia è chiuso, non ci sono problemi. Non perderete la possibilità di diventare ricchi.

Nei giorni festivi infatti è tutto fermo, ma sono anche ufficiali ovviamente tutte le date delle prossime settimane. Fortunatamente per i giocatori il primo maggio, altro giorno di festa, capita di mercoledì, quindi per la prossima settimana di questi problemi non ce ne saranno. Ma adesso, dopo aver annunciato che domani non si gioca, andiamo a vedere insieme quelle che sono le date che, ufficialmente, saranno protagoniste nei prossimi giorni.

Lotto, ecco tutte le date

Sul sito ufficiale del Lotto infatti, oltre all’annuncio del rinvio, vengono rimesse in calendario tutte le estrazioni. Se volete stare comunque sereni, sarebbe assai importante soprattutto in questi giorni, riuscire a giocare in abbonamento. Che significa? Che potete – sia su internet, sia tramite il vostro edicolante di fiducia – completare le giocate per diversi giorni, così se magari andate fuori per il ponte lunghissimo che moltissimi faranno nel corso di questi giorni, potrete sicuramente stare sereni del fatto che la vostra scommessa è stata piazzata.

Ma quando si gioca? Sì, vi abbiamo fatto aspettare fino ad ora. Ma era giusto così. Ecco le date che è meglio segnare in rosso sul calendario: l’ estrazione 25/04 sarà posticipata al 26/04; l’estrazione del 26/04 sarà posticipata al 27/04; l’estrazione del 27/04 sarà posticipata al 29/04. Di conseguenza, ecco il calendario.

venerdì 26 aprile – 2° appuntamento settimanale

sabato 27 aprile – 3° appuntamento settimanale

lunedì 29 aprile – 1° appuntamento settimanale

martedì 30 aprile – 2° appuntamento settimanale

giovedì 02 maggio – 3° appuntamento settimanale