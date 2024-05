Tennis, più Sinner per tutti: decisione epocale al Roland Garros

Tennis, non solo Sinner: la decisione presa dagli organizzatori del Roland Garros ha sbalordito gli appassionati.

La stagione sulla terra rossa, come ampiamente prevedibile, sta riservando agli appassionati sorprese a non finire. E dire che il meglio deve ancora venire, non essendo ancora scoccata l’ora dell’evento più atteso della primavera del tennis: il Roland Garros. Un’edizione che potrebbe essere ancor più speciale, considerando che è lì che Rafael Nadal potrebbe “ballare” per l’ultima volta.

E speciale lo sarà anche perché dallo scorso anno ad oggi tutto è cambiato. Quel timido ragazzino dai capelli rossi e ribelli s’è fatto grande e ha stravolto gli equilibri del ranking mondiale, motivo per il quale tutti muoiono dalla voglia di scoprire se Jannik Sinner riuscirà ad accaparrarsi, o meno, anche il secondo Slam stagionale. Di motivi per rimanere incollati allo schermo, quando si alzerà il sipario sul Major parigino, ce ne sono, insomma, a bizzeffe.

Proprio come, d’altro canto, i tennisti hanno ben più di un motivo per tentare il tutto per tutto sulla terra rossa ai piedi della Tour Eiffel. Quest’anno, infatti, il prize money in palio allo Slam che si gioca nella città di Parigi è aumentato in maniera considerevole. Con un’attenzione in più ai giocatori che non hanno ancora raggiunto vette altissime e che hanno bisogno di un piccolo “aiuto” per poter realizzare il sogno di competere a livelli ancor più elevati.

Tennis, largo alle giovani leve: i numeri parlano chiaro

Iniziamo col dire che, in generale, il montepremi del Roland Garros è aumentato del 7,82%: sul piatto ci sono, complessivamente, 53 milioni e 478mila euro.

I finalisti dei due circuiti porteranno a casa un assegno di 2,4 milioni di euro: è più alto del 4,35% rispetto a quello che Iga Swiatek e Novak Djokovic incassarono lo scorso anno. Il viceré e la viceregina di Parigi guadagneranno, invece, la metà dei primi classificati, ovvero 1,2 milioni di euro. Anche in questo caso, l’aumento c’è stato ed è anche piuttosto notevole. È cresciuto, ma in proporzione un po’ di meno rispetto a quello dei primi 2 classificati, il premio destinato ai semifinalisti.

Il cambiamento più “drastico” riguarda, ad ogni modo, gli aspiranti qualificati. I giocatori che non riusciranno ad assicurarsi un posto nel main draw percepiranno, comunque, 20mila euro, il 25% in più di quanto spettasse lo scorso anno. “Come negli anni precedenti – c’è scritto in un comunicato degli organizzatori dello Slam – il Roland Garros ha deciso di continuare a sostenere i giocatori che ne hanno più bisogno, per aiutarli a finanziare la loro stagione. Il montepremi dei primi tre turni del tabellone dei singolari è quindi aumentato notevolmente. Agli altri turni è stato applicato un rialzo più misurato”. “Il Roland Garros mira ad offrire il miglior supporto possibile ai giocatori classificati fino al 250° posto della classifica mondiale. Il montepremi totale per questa parte del torneo è aumentato notevolmente del 24,65%”. Nella speranza, chi lo sa, che possano esserci più Sinner per tutti.