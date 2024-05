Formazioni ufficiali Roma-Bayer Leverkusen: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico. Ecco tutte le dritte.

Il tempo delle chiacchiere è finito. Roma e Bayer Leverkusen si affrontano nel match più importante delle rispettive stagioni, almeno fino a questo momento. Tutto pronto allo stadio Olimpico per la sfida valida per l’andata delle semifinali di Europa League. Un incrocio che si preannuncia piuttosto equilibrato nel quale ogni dettaglio potrà fare la differenza. De Rossi recupera Smalling e Lukaku, fondamentali per una gara di questo tipo. Xabi Alonso si affida all’undici che più di ogni altro in questa stagione ha offerto garanzie e successi. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

BAYER KEVERKUSEN (3-4-3): Kovar, Stanisic, Tah, Tapsoba, Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie, Wirtz, Adli, Grimaldo.

Roma-Bayer Leverkusen: il pronostico marcatori

La Roma propone ma concede. Il Bayer azzanna ma non è imperdonabile. In questo interessante gioco ad incastri dovrebbero essere i rispettivi reparti offensivi a fare la voce grossa. La sensazione è che i giallorossi abbiano tutte le carte in regola per far male a Kovar. Lukaku ritorna dall’infortunio e rappresenterà una risorsa. Probabilmente dal punto di vista realizzativo, ma soprattutto nello sviluppo della manovra dei giallorossi. Sfruttando l’attacco alla profondità di Big Rom, infatti, Paulo Dybala potrebbe ritagliarsi spazi interessanti con cui pungere una difesa che nelle ultime settimane, complice anche la sbornia post vittoria della Bundesliga, ha concesso più del consueto. Proprio l’argentino sembra essere la scelta marcatore più calda, anche perché il numero 21 è il rigorista designato della compagine di De Rossi.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Bayer Leverkusen

Come già anticipato, ci sono tutte le condizioni per assistere ad una gara frizzante. Si affrontano infatti due squadre guidati da allenatori moderne, in grado di esaltare – tra gli altri – anche e soprattutto il gioco sugli esterni. Xabi Alonso, ad esempio, ha nella sua faretra frecce tutt’altro che banali. A cominciare da Grimaldo, un vero e proprio tuttofare della corsia mancina: l’esterno mancino goleador non dovrebbe faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta difeso da Svilar. Un ragionamento analogo si potrebbe fare anche per l’altro jolly della corsia esterna: stiamo parlando di Frimpong. Frizzante come pochi, la ‘scheggia’ del Bayer Leverkusen ha grandi chances di centrare il bersaglio almeno una volta.

Dal canto suo, anche la Roma ha armi importanti a disposizione. A cominciare dal capitano Lorenzo Pellegrini, uno dei leader tecnici della rosa. Il capitano, ritrovato nella veste tattica a lui più congeniale, dovrebbe riuscire a scagliare almeno una conclusione nella porta avversaria. Golosa anche l’opzione El Shaarawy almeno un tiro in porta: il “Faraone” ha rispedito al mittente i tanti de profundiis intonati sulle sue prestazioni nelle ultime recenti, fornendo un contributo totale. L’opzione “clamorosa” in ottica tiratore non può non portare a Mancini, decisivo già nel doppio confronto contro il Milan e sempre pericoloso in situazioni di calcio da fermo. Il difensore giallorosso, però, rischia seriamente di finire sul taccuino dei cattivi così come Karsdorp e Paredes. Possibili ammonizioni, infine, anche per Xhaka e Stanisic, spesso compassati e prevedibili se sfidati in velocità.