Lotto, terno da 2500 euro coi numeri del Cervellone

Lotto, dietro questo super terno si nasconde un segreto inimmaginabile: è stato possibile grazie al Cervellone.

C’è chi pensa che la tecnologia sia sopravvalutata e poi c’è chi, come una cerchia di giocatori di Forlì, ha gioito proprio grazie ad essa e al preziosissimo contributo dei computer. Già, perché i pc possono essere dei validissimi alleati anche quando si gioca d’azzardo, come dimostra ampiamente la storia che stiamo per raccontarvi.

Una donna, nei giorni scorsi, ha realizzato una gran bella vincita con un terno al Lotto. Il che di per sé non sarebbe insolito, se non fosse per la dinamica del fatto in sé. La giocatrice ha investito 3 euro e ne ha portati a casa, ad estrazione archiviata, ben 2mila 530. Una vincita di quelle importanti, che è stata possibile solo ed esclusivamente grazie ai tanto bistrattati personal computer. Sì, avete capito bene: se la donna in questione, oggi, può togliersi qualche sfizio in più dopo essere stata baciata dalla dea bendata, il merito è solo ed esclusivamente della tecnologia.

Ha giocato i numeri presso la sua tabaccheria di fiducia, la “Bassi” di via Giorgio Regnoli, a Forlì. Qui, già da diverso tempo, i titolari Claudia Varani e Carlo Severi si affidano ad un Cervellone per permettere ai propri clienti di realizzare i propri sogni. “Disponiamo di un programma che si basa sul calcolo delle probabilità – hanno spiegato – e consigliamo gli abbinamenti. Avevamo suggerito il 54 in combinazione con il 24 e il 42. In tanti hanno seguito il nostro suggerimento ed hanno vinto”.

Lotto, se la tecnologia “spia” la dea bendata

“Con questo programma – hanno detto ancora, come a voler ribadire ulteriormente l’attendibilità dei loro consigli – facciamo studi ormai da diversi anni e ci ha regalato in passato molte soddisfazioni“.

Ed è proprio grazie a questo programma che la donna di cui parlavamo prima si è portata a casa 2500 euro. Ha puntato un terno sulla ruota di Cagliari, come espressamente consigliato da Claudia e Carlo, che avevano già studiato attentamente l’estrazione, e ha scoperto che i due coniugi avevano ragione. A riprova del fatto, appunto, che il Cervellone di cui si servono non mente mai.

“Nell’ultima estrazione di sabato – hanno detto marito e moglie – siamo riusciti a far vincere diversi clienti con il numero 54, che indicavamo tra i più probabili ad esser estratti sulla ruota di Cagliari”. “Ci piace ascoltare le persone che vengono qui – hanno infine aggiunto, raccontando la storia della loro attività – Si crea un rapporto e quando ci raccontano un sogno proviamo ad interpretarlo e a suggerire qualche numero”.