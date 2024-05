Rivelazione a sorpresa su Sainz e Leclerc: lo fanno ogni due GP

Rivelazione a sorpresa di Vasseur su Sainz e Leclerc: una situazione che torna in auge ogni due Gran Premi. Ecco quello che succede dentro la scuderia di Maranello

Nel prossimo fine settimana la Formula Uno correrà per la prima volta in Europa. E lo farà in Italia, a Imola, nel Gran Premio dell’Emilia Romagna, una sfida cruciale per la Ferrari che vuole cercare di tenere vivo il Mondiale. Che sì, anche per via di due vittoria non piazzate da Verstappen nei primi 6 Gran Premi, sembra un poco più aperto rispetto agli ultimi due anni.

La vittoria di Norris a Miami, la prima della sua carriera, arriva dopo quella di Sainz. Sì, dal trionfo ferrarista sono passati ormai due mesi, però la sensazione è che dentro la Red Bull non sia tutto rose e fiori. Le frizioni interne sono evidenti, gli addii di alcuni uomini chiave anche ufficiali, e quindi tutto potrebbe riaprirsi visto che siamo solamente nella prima fase di questo Mondiale. Un Mondiale strano, c’è da dirlo, per i tifosi della Rossa, che sanno che dovranno salutare lo spagnolo alla fine dell’anno e abbracciare quel clamoroso campione che è Lewis Hamilton. E, a proposito di quello che succede dentro il box della Rossa, il team principal Vasseur, ha parlato a Repubblica, in un’intervista esclusiva.

La rivelazione di Vasseur su Sainz e Leclerc

“L’addio a Sainz non è stato facile. Lui e Charles sono molto competitivi, devo calmarli ogni due GP, ma sono rispettosi degli interessi della squadra. Lewis è una grande novità: convincerlo non è stato difficile, ci pensava da un sacco di tempo. Il rapporto con Leclerc? Tra loro sarà una luna di miele…“

Sì, avete letto bene: dentro il box ogni due Gran Premi qualcosa tra Sainz e Leclerc succede. Noi aggiungiamo, comunque, che non è niente di strano dentro una squadra che ha due piloti importanti e che vogliono vincere. Soprattutto Charles, che non assapora il gradino più alto del podio da tantissimo tempo e che ha una voglia matta di sognare di nuovo. Chissà, magari l’aria italiana potrebbe aiutare, in un weekend che si preannuncia davvero spettacolare per tutti. E, con tutti che abbiamo un sogno. La vittoria della Rossa!