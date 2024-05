I pronostici di venerdì 3 maggio: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 3 maggio: serata di anticipi in Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche altri campionati minori.

Quando mancano solo quattro partite alla fine del campionato di Serie A il Bologna vede sempre più vicino il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League, per il quale basterà anche il quinto posto. Il calendario non è però dei più semplici: si parte stasera con la trasferta di Torino e quella successiva di Napoli, poi Juventus in casa e Genoa in trasferta.

In casa del Torino che può ancora ambire a un posto nella prossima Conference League sarebbe importante non perdere: non sarà una passeggiata, si prospetta una partita molto equilibrata.

Pronostici altre partite

In Premier League l’Everton nonostante la penalizzazione è ormai riuscito a centrare la salvezza grazie alle quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque giornate. Per il Luton terzultimo questa è invece un’occasione d’oro per superare momentaneamente il Nottingham Forest.

In Bundesliga il Lipsia in gran forma sfida l’Hoffenheim in una partita che promette un alto numero di gol visto l’andamento recente delle due squadre.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lipsia vincente in Hoffenheim-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

• Lens (in Lens-Lorient, Ligue 1, ore 21:00)

• Luton o pareggio (in Luton-Everton, Premier League, ore 21:00)

• Troyes (in Troyes-Valenciennes, Ligue 2, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hoffenheim-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30

• Venlo-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

• Roda-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Amburgo-St. Pauli, Zweite Liga, ore 18:30

• Tolosa-Montpellier, Ligue 1, ore 19:00

• Hoffenheim-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Torino-Bologna, Serie A, ore 20:45)