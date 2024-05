Monza-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Lazio è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La Lazio, in punta di piedi, è tornata in corsa per l’Europa che conta, portandosi a -4 da quel quinto posto che da quest’anno vale un pass per la Champions League. Sono state le tre vittorie di fila contro Salernitana, Genoa e Verona a rilanciare improvvisamente le ambizioni dei biancocelesti, che lentamente stanno provando ad eliminare le scorie accumulate negli ultimi turbolenti mesi della gestione Sarri.

C’è voluto tempo per interiorizzare i nuovi dettami ma la cura Tudor pare stia iniziando a funzionare. Dietro i capitolini sono più solidi – due clean sheet consecutivi in campionato – ed in questo modo “compensano” un attacco sempre molto stitico (la grande pecca della Lazio quest’anno e non a caso tra le prime dieci dell’attuale classifica solamente il Torino ha segnato meno). Il calendario, peraltro, sembra venire in soccorso del tecnico croato, che a differenza delle dirette concorrenti Atalanta e Roma – ancora impegnate nelle coppe – non deve preparare una partita ogni tre giorni. I biancocelesti in questo fine settimana hanno un’altra occasione ghiotta, in casa di un Monza che è da tempo senza obiettivi concreti dopo aver raggiunto la quota della tranquillità con grande anticipo. I biancorossi di Raffaele Palladino faticano a trovare nuovi stimoli e non riescono più a vincere da un mese e mezzo: tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque giornate.

Monza-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino conferma la difesa a 4 ma con la novità Kyriakopoulos, che prenderà il posto di un Carboni ancora non al meglio. Dubbi anche riguardo all’impiego dal 1′ di Izzo. In mediana, vista l’assenza di Gagliardini per squalifica, giocheranno invece Bondo e l’ex Akpa Akpro. Si rivede Colpani, finito proprio nel mirino della Lazio.

Dall’altro lato, Tudor potrebbe di nuovo contare sul portiere titolare Provedel, di nuovo arruolabile. Kamada e Guendouzi certi di un posto a centrocampo, l’unico dubbio è in attacco dove Castellanos parte favorito su Immobile: l’argentino in questo momento dà maggiori garanzie.

Come vedere Monza-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Lazio, in programma sabato alle 18:00 all'U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Diciamo Lazio e non solo per una questione di motivazioni. I biancocelesti hanno ritrovato una certa serenità dopo il cambio in panchina e le vittorie di fila hanno regalato entusiasmo. Non ci aspettiamo una gara molto prolifica, visto che neppure il Monza sta brillando in fase realizzativa (due gol segnati nelle ultime tre giornate). Le reti complessive, come nei tre precedenti in Serie A, saranno verosimilmente meno di tre.

Le probabili formazioni di Monza-Lazio

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1