Salernitana-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Verona è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Il traguardo dista pochi centimetri. Nel primo dei due posticipi della trentasettesima giornata il Verona ha la possibilità di salvarsi con una giornata d’anticipo e festeggiare la permanenza nella massima categoria in caso di vittoria in casa della Salernitana, ultima in classifica e già retrocessa da tempo.

I risultati maturati nel fine settimana sono andati nella direzione auspicata da Marco Baroni e i suoi uomini: l’Empoli terzultimo è stato riacciuffato in pieno recupero dall’Udinese nello scontro diretto ed è rimasto bloccato a quota 33 punti; se gli scaligeri dovessero battere i granata salirebbero a quota 37 ed anche in caso di sconfitta nell’ultimo turno (affronteranno l’Inter campione d’Italia) non sarebbero più raggiungibili. Manca davvero poco, dunque, a quella che sarebbe un’impresa non di poco conto. Dopo il mercato di gennaio, in cui per motivi prettamente economici la società gialloblù fu costretta a cedere gran parte dei giocatori sostituendoli con tanti “sconosciuti”, nessuno credeva nella salvezza del Verona. Che sarebbe potuta essere già in cassaforte se una settimana fa la squadra di Baroni non si fosse fatta ribaltare nel giro di pochi minuti dal Torino, perdendo in casa 2-1. La Salernitana invece ha dimostrato di essere più viva che mai, pareggiando 1-1 in casa della Juventus – interrotta la striscia di sconfitte che andava avanti da quattro giornate – e rischiando addirittura di uscire dall’Allianz Stadium con una storica vittoria.

Salernitana-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Colantuono non avrà a disposizione né Simy né Ikwuemesi: occasione in attacco per Weissman, supportato da Tchaouna e Kastanos. Soltanto panchina per Candreva e Maggiore. Nel corso del match il tecnico potrebbe inoltre dar spazio ad alcuni ragazzi della Primavera che figurano tra i convocati.

Dall’altro lato, Baroni ritrova Folorunsho dopo la squalifica. L’unico dubbio del tecnico gialloblù è in attacco, dove Bonazzoli è in ballottaggio con il polacco Swiderski.

Come vedere Salernitana-Verona in diretta tv e in streaming

Salernitana-Verona, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Verona non vince su questo campo dal lontano 2005 e negli ultimi quattro precedenti ha perso tre volte con la Salernitana, compreso il match dell’andata. Stare dalla parte degli scaligeri viene naturale, considerando le maggiori motivazioni, ma occhio ai granata che con la Juventus hanno disputato una buona partita e faranno di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai gialloblù, anche a causa di una sentita rivalità che esiste da tempo tra le due tifoserie. Non sarebbe una sorpresa se ci fosse qualche ammonizione di troppo.

Le probabili formazioni di Salernitana-Verona

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Kastanos; Weissman.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

La Salernitana riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2