Bologna-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Juventus è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Dopo quello è successo nelle ultima settimane questo Bologna-Juventus, a tutti gli effetti uno scontro diretto, ha un sapore “diverso”. Innanzitutto le due squadre hanno già la certezza matematica di partecipare alla prossima Champions League: sette giorni fa l’ufficialità grazie alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma. C’è ancora in ballo, tuttavia, un prestigioso terzo posto, che fa gola soprattutto ai felsinei, i quali solo tre volte nella loro storia avevano fatto meglio in un’intera stagione considerando da sempre i tre punti a partita.

Ma la novità più grande riguarda la Juventus, che all’indomani della vittoria della Coppa Italia – il gol decisivo di Vlahovic nella finale con l’Atalanta ha permesso ai bianconeri di interrompere un digiuno di titoli che durava da tre anni – ha esonerato Massimiliano Allegri, affindando temporaneamente la panchina a Paolo Montero, nelle vesti di traghettatore. Il tecnico livornese, ormai in rotta con la dirigenza da tempo, ha finito per pagare la sfuriata avuta a margine del match con la Dea. A prendere il suo posto, nelle prossime settimane, potrebbe essere proprio quel Thiago Motta che oggi siede sulla panchina del Bologna, alla guida del quale ha realizzato un autentico capolavoro. L’allenatore italo-brasiliano presto svelerà il suo futuro ma prima c’è un terzo posto da conquistare: sarebbe bello raggiungere quest’ennesimo traguardo contro quella che potrebbe essere la sua prossima squadra, che al “Dall’Ara” non perde addirittura dal 1998. La Juventus è difatti rimasta imbattuta per ben 41 volte negli ultimi 42 precedenti con il Bologna.

Bologna-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Oltre al lungodegente Ferguson, Motta deve rinunciare anche a Zirkzee, che potrebbe aver già terminato la stagione. In attacco, al posto del centravanti olandese, toccherà ad Odgaard, mentre sulla trequarti è ballottaggio tra Fabbian e Urbanski. Dietro invece il duello è tra Calafiori e Beukema, con il primo favorito.

Montero non dovrebbe stravolgere tatticamente la Juve e in attacco si affiderà alla collaudata coppia formata da Chiesa e Vlahovic. I dubbi del tecnico uruguagio riguardano il centrocampo, dove McKennie è tallonato da Miretti. Anche Weah, a destra, insidia Cambiaso.

Come vedere Bologna-Juventus in diretta tv e in streaming

Bologna-Juventus, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Quella ammirata in Coppa Italia è stata una Juventus che non si è praticamente mai vista nel girone di ritorno, in cui i bianconeri hanno fortemente deluso. Basti pensare che in campionato non vincono da un mese e mezzo (ultimo successo il 7 aprile con la Fiorentina). Il Bologna, che davanti al proprio pubblico quest’anno ha perso solo con Milan e Inter, dovrebbe dunque riuscire ad evitare la sconfitta, considerando pure che dall’altro lato c’è un cambio di guida tecnica da metabolizzare. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Vlahovic, Chiesa.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Bologna-Juventus: chi vince? Bologna

Pareggio

Juventus View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1