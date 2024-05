Marc Marquez fatto fuori, l’ultima decisione lascia tutti a bocca aperta

Marc Marquez praticamente è stato fatto fuori. La decisione potrebbe cambiare le carte in tavola in sella alla Ducati. Ecco l’annuncio che lascia a bocca aperta

Sappiamo benissimo, anche perché lo ha detto lui senza girarci intorno, che vuole una moto ufficiale per la prossima stagione. Marc Marquez, dopo aver testato le sue capacità, vuole tornare a lottare in maniera importante per il Mondiale.

E la Ducati deve scegliere un uomo da affiancare l’anno prossimo a Pecco Bagnaia. I nomi in lista sono tre: Jorge Martin, Enea Bastianini e appunto Marquez. Non è una scelta semplice, anzi: i fattori da tenere in considerazione sono tanti, anche e soprattutto quello dell’armonia interna alla scuderia. Ed è convinto di una cosa Loris Reggiani, che ha parlato al giornalista spagnolo Manuel Pecino all’interno del programma PecinoGP. E come al solito ha spiegato tutto senza troppi peli sulla lingua e senza fronzoli. Un annuncio che praticamente taglia fuori Marquez dalla scelta.

Marc Marquez fuori, le parole di Reggiani

“Dall’Igna – ha spiegato – non è solo chiamato a decidere chi avere in squadra, ma anche a decidere chi mandare dagli avversari. Penso che questo sia ancora più importante. Se Martín va all’Aprilia o alla KTM può essere un avversario devastante, ma anche Marquez o Bastianini ”. Poi la bomba: “Io non avrei dubbi: sceglierei Martin o Bastianini – ha spiegato – gli equilibri contano e non correrei il rischio di prendere Marc Marquez, anche perché la Ducati vince già quasi tutte le gare e se Marquez non dovesse vincere sarebbe destabilizzante”.

Ma ci potrebbe essere un “problema”, che Reggiani spiega: “Io penso che Marc Marquez si trovi in una squadra privata e con una moto dell’anno passato perché nell’inverno scorso è stato stretto un accordo con Gigi Dall’Igna – ha detto – per me è lì per un motivo: perché Dall’Igna gli ha promesso la moto ufficiale per il prossimo anno. E ora, però, i risultati di Martín complicano le cose”. Insomma, una situazione intricata che è tutta ancora da chiarire. E chissà, magari ci potrebbe essere qualche sorpresa nel corso delle prossime settimane. Vedremo.