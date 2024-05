Palermo-Venezia, playoff Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Palermo-Venezia è una partita valida per l’andata delle semifinali dei playoff di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Neanche il tempo di godersi la netta vittoria sulla Sampdoria (2-0), ottenuta venerdì nel turno preliminare dei playoff, che per il Palermo è già tempo di scendere di nuovo in campo. La squadra di Michele Mignani ospita il Venezia al “Barbera” nel primo round della semifinale: a differenza del turno precedente, la sfida si gioca sui 180 minuti, al termine dei quali in caso di parità di punteggio passerà la squadra meglio classificata, in questo caso i lagunari, arrivati terzi nella regulare season dietro a Parma e Como.

Per i rosanero sarà dunque fondamentale sfruttare il fattore campo nel primo match, in modo tale da recarsi in laguna con due risultati su tre a disposizione. Servirà una prestazione solida, molto simile a quella offerta contro i doriani, trafitti tra primo e secondo tempo da una doppietta dell’esterno Diakité. Il Palermo era solamente il lontano parente di quello che ha concluso la stagione regolare in sordina e che da marzo in poi era stato capace di battere esclusivamente il Sudtirol. Il Venezia invece ha avuto una settimana di tempo per rifiatare dopo aver perso la possibilità di salire direttamente nell’ultima giornata. In caso di vittoria sullo Spezia, infatti, gli arancioneroverdi avrebbero scavalcato al fotofinish il Como, fermato a sorpresa da un Cosenza già salvo. La sconfitta in Liguria, pertanto, ha condannato la squadra di Paolo Vanoli a disputare i playoff, nei quali si presenta con lo status di favorita.

Palermo-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Mignani ritrova Nedelcearu in difesa: il difensore rumeno, una volta scontata la squalifica, torna a disposizione del tecnico rosanero. Per il resto, la formazione iniziale non dovrebbe differire troppo da quella che ha battuto la Sampdoria: unici assenti Ceccaroni e Coulibaly.

Miglior undici possibile anche pe ril Venezia, che è volato in Sicilia con la rosa al completo. In attacco Pierini è favorito su Gytkjaer: sarà lui a supportare il capocannoniere Pohjanpalo.

Come vedere Palermo-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Palermo e Venezia è in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Lo scorso marzo il Venezia “vendicò” la pesante sconfitta interna subita all’andata (1-3), travolgendo 3-0 il Palermo, all’epoca allenato ancora da Corini. Stavolta, vista la posta in palio, dovremmo assistere ad una partita decisamente più equilibrata in cui gli ospiti, sempre in gol nelle ultime cinque giornate, riusciranno verosimilmente a segnare almeno una rete. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Palermo-Venezia

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Nedelcearu, Lucioni, Marconi; Diakité, Gomes, Segre, Ranocchia, Lund; Soleri, Brunori.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1