Atalanta-Juventus, finale Coppa Italia: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Umori diametralmente opposti ma stessa fame di vittorie. Da una parte c’è l’Atalanta che continua a sognare quel trofeo che manca da sessantuno anni e che sarebbe il giusto riconoscimento per lo strepitoso percorso che la Dea ha fatto dal 2016 ad oggi con Gian Piero Gasperini in panchina. I nerazzurri, diventati ormai a tutti gli effetti una realtà solidissima del calcio italiano (e non solo), nel giro di soli sette giorni avranno la possibilità di sollevarne addirittura due di trofei, essendo giunti pure all’ultimo atto dell’Europa League: a Dublino, tra una settimana, affronteranno gli “invincibili” del Bayer Leverkusen.

Dall’altra invece abbiamo la Juventus, chiamata a mettere fine a un digiuno di successi che dura da tre anni: un’astinenza prolungata a cui non sono certo abituati dalle parte della Continassa. Ironia della sorte, l’ultimo “pezzo di argenteria” sollevato dai bianconeri fu la Coppa Italia 2020-21, nella finale andata in scena eccezionalmente a Reggio Emilia per motivi legati alla pandemia e vinta proprio ai danni dell’Atalanta grazie ad un gol di Federico Chiesa (2-1) che rese vano il momentaneo pareggio atalantino di Malinovskyi.

Quella fu l’ultima Juventus con Andrea Pirlo in panchina ma anche con Ronaldo in campo (il portoghese andò via all’alba dell’era Allegri 2.0). Per il tecnico livornese la coppa – sarebbe la quinta per lui, un record assoluto – potrebbe essere un modo per chiudere con il sorriso un triennio quasi esclusivamente “lacrime e sangue”, in cui le soddisfazioni si possono contare sulle dita di una mano. Poi probabilmente farà le valigie, anche in caso di vittoria. Allegri paga un girone di ritorno estremanente deludente: da febbraio in poi la Signora ha ottenuto a malapena tre vittorie tra campionato e Coppa Italia e non vince da oltre un mese.

Gasperini sogna in grande

La Juventus ha mancato l’appuntamento con i tre punti anche domenica scorsa contro la Salernitana, già in B da settimane (1-1). Quinto pareggio consecutivo per una squadra incapace di risolvere i problemi, non più così solida dietro e poco ispirata anche nella metà campo avversaria.

Il pareggio coi granata, ad ogni, modo, ha permesso ad Allegri ed ai suoi uomini di qualificarsi alla Champions League con due turni d’anticipo, proprio grazie alla contemporanea vittoria dell’Atalanta sulla Roma. Per i bergamaschi è un momento davvero magico. Nonostante stiano scendendo in campo praticamente ogni tre giorni continuano a brillare e le sei vittorie nelle ultime sette gare lo dimostrano perfettamente. Gasperini si è aggiudicato uno scontro diretto importantissimo contro i giallorossi (2-1) prendendosi il quinto posto ed ora “vede” anche la qualificazione alla Champions League. Traguardo che, insieme agli eventuali trionfi nelle due coppe, farebbe diventare questa stagione un autentico capolavoro.

Il tecnico nerazzurro all’Olimpico non potrà tuttavia contare su Scamacca, uno degli uomini più in forma del momento. Squalificato per via del giallo rimediato nella semifinale con la Fiorentina, verrà sostituito da Lookman, supportato a sua volta da De Ketelaere e Koopmeiners. Un’assenza pesante anche per la Juventus, che in regia schiererà uno tra Nicolussi Caviglia e Miretti per sostituire lo squalificato Locatelli.

Come vedere Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Atalanta-Juventus anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

L’Atalanta ci riprova dopo aver perso le finali ’19 e ’21 e stavolta parte leggermente favorita rispetto ad una delle Juventus più in difficoltà degli ultimi anni. Guai a sottovalutare i bianconeri, che tendono ad uscire fuori nei momenti che contano, ma crediamo che i nerazzurri, in forma smagliante, riescano quantomeno ad evitare la sconfitta nei tempi regolamentari (i due precedenti stagionali sono terminati in pareggio, 0-0 e 2-2). Almeno due i gol complessivi nella notte dell’Olimpico.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1