Arsenal-Bournemouth, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Bournemouth è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il sentitissimo derby con il Tottenham, una settimana fa, era una delle potenziali bucce di banana per l’Arsenal, chiamato a vincerle tutte da qui a fine campionato per continuare a sperare nella vittoria del titolo.

L’esame Spurs invece è stato superato, anche se la squadra di Mikel Arteta, dopo essere andata sul 3-0 già a fine primo tempo, nella ripresa si è rilassata ed ha rischiato una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. I Gunners, come detto in precedenza, non possono assolutamente fermarsi: hanno sì un punto in più del Manchester City ma gli uomini di Pep Guardiola a differenza loro devono ancora recuperare una partita e restano padroni del proprio destino. L’Arsenal in questo fine settimana scenderà in campo prima dei Cityzens e cercherà di mettere loro pressione, battendo l’ormai tranquillo Bournemouth all’Emirates Stadium. La sensazione è che le possibilità di vincere questa Premier League – sarebbe la prima per i londinesi dopo venti anni esatti – passino dalla prossima gara con il Manchester United ad Old Trafford.

I Gunners devono vincerle tutte e sperare

Ovviamente i Gunners non devono fallire quelli che, sulla carta, sono gli appuntamenti più facili, la sfida con le Cherries e quella, all’ultima giornata, contro un Everton già salvo.

Il Bournemouth, in ogni caso, non andrà a Londra per fare la comparsa. Lo dicono le ultime due partite, in cui, nonostante non avessero niente da perdere, gli uomini di Andoni Iraola si sono imposti su Wolverhampton e Brightron, segnando 4 gol complessivi senza incassarne nessuno. Sei punti che hanno condotto i rossoneri al decimo posto, a sole cinque lunghezze dal settimo che potrebbe voler dire Conference League. Fino a quando non arriverà la sentenza dell’aritmetica, sono in corsa anche loro.

Come vedere Arsenal-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida tra Arsenal e Bournemouth è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le sconfitte casalinghe dell’Arsenal quest’anno si contano sulle dita di una mano. Il Bournemouth al momento è una squadra insidiosa, che scende in campo con la consapevolezza di non avere niente da perdere ma è improbabile che riesca a fare lo sgambetto ai Gunners, ancora in piena corsa per il titolo: la squadra di Arteta non sbaglierà in una gara in cui i gol complessivi saranno compresi tra 2 e 4.

Le probabili formazioni di Arsenal-Bournemouth

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard.

BOURNEMOUTH (4-4-2): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Ouattara, Cook, Scott, Kluivert; Solanke, Unal.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1