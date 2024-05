Premier League, pronostici trentaseiesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, sono rimaste in tre ad animare la lotta per non retrocedere. Il Nottingham Forest ha una grande occasione: pronostici.

La lotta per il titolo, in Premier League, è ormai circoscritta a sole due squadre: Arsenal e Manchester City, che in questo turno scenderanno in campo a poche ore di distanza. Sono rimaste in tre, invece, a darsi battaglia per evitare la retrocessione.

Un primo verdetto, nel frattempo, è già arrivato una settimana fa: del resto, era praticamente impossibile che il fanalino di coda Sheffield United riuscisse a risalire la china dopo aver totalizzato appena 16 punti in 35 partite, incassando la bellezza di 97 gol. Ma quali saranno le due squadre che faranno compagnia alle Blades nella discesa verso gli “inferi” della Championship? Nel momento in cui scriviamo in zona rossa ci sono Luton Town e Burnley, le altre due neopromosse separate da una sola lunghezza: davanti a loro, il Nottingham Forest, che sta scontando 4 punti di penalizzazione ed è a +1 sugli Hatters. I Clarets, quando affronteranno il Newcastle a Turf Moor, conosceranno già il risultato del match tra Luton Town ed Everton – in campo nell’anticipo del venerdì – ma ad ogni modo, essendo penultimi, non sono nelle condizioni di fare calcoli.

La squadra guidata da Vincent Kompany sta facendo il possibile per rimanere a galla e nelle ultime 8 giornate ha perso solo contro l’Everton. Per la salvezza, tuttavia, servirà un ultimo sforzo. Il Newcastle è in piena lotta per il sesto posto con il Manchester United e difficilmente regalerà qualcosa, ma potrebbe scontrarsi con la resilienza di un Burnley che se vuole restare in Premier League deve gettare il cuore oltre l’ostacolo. I Magpies sono in salute – tre vittorie nelle ultime quattro – eppure tornare a da Turf Moor con i 3 punti non sarà facile.

Le previsioni sulle altre partite

Situazione delicatissima anche in casa Forest: il tecnico portoghese Nuno Espirito Santo, subentrato a Steve Cooper, non è riuscito a risollevare i Tricky Trees, che hanno totalizzato un punto nelle ultime 4 gare.

Serve al più presto una boccata d’ossigeno: il calendario tende una mano al Nottingham, che in questo turno se la vedrà con lo Sheffield United già retrocesso. Il problema è che i biancorossi non vincono in trasferta da dicembre, motivo per cui potrebbe non essere una passeggiata neppure la gita a Bramall Lane: vale la pena, però, puntare un gettone su di loro. Poco più di un’amichevole, infine, la stracittadina londinese tra Brentford e Fulham, due squadre già salve e senza obiettivi concreti. Privi di qualsivoglia pressione, potrebbero dar vita ad un derby divertente, in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

Premier League: possibili vincenti

Burnley o pareggio (in Burnley-Newcastle)

Nottingham Forest (in Sheffield United-Nottingham Forest)

La partita da almeno un gol per squadra

Brentford-Fulham

Premier League: le partite da almeno tre gol complessivi

Burnley-Newcastle

Sheffield United-Nottingham Forest