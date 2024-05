I pronostici di lunedì 20 maggio: ci sono due posticipi in Serie A e un playoff di Serie B, in campo anche Eliteserien, Allsvenskan e altri campionati.

La penultima giornata del campionato di Serie A si chiude questo lunedì con le restanti due partite in programma. Si parte alle 18:30 con la Salernitana già retrocessa che proverà a mettere il bastone tra le ruota ai rivali del Verona, a caccia invece di una salvezza in cui in pochi credevano dopo la fine del calciomercato invernale in cui erano stati ceduti parecchi titolari. Non sarà una passeggiata, vista la rivalità tra le due tifoserie e la partita potrebbe essere più tesa del previsto da gestire per l’arbitro Di Bello.

Nella sfida serale invece il Bologna proverà a festeggiare l’avvenuta qualificazione aritmetica alla prossima Champions League battendo al Dall’Ara la Juventus, reduce da una settimana molto movimentata con la vittoria della Coppa Italia in finale contro l’Atalanta e il successivo esonero dell’allenatore Allegri. I gol dovrebbero arrivare puntuali coi rossoblù leggermente favoriti.

Pronostici altre partite

Al via le semifinali playoff di Serie B con la sfida tra Palermo e Venezia che promette gol.

A proposito di gol, il campionato norvegese nella scorsa giornata ha fatto registrare un alto numero di reti: Molde-Sarpsborg, Ham-Kam-Bodø Glimt e Sandefjord-Viking sono da tenere in considerazione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno cinque cartellini complessivi in Salernitana-Verona, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Molde (in Molde-Sarpsborg, Eliteserien, ore 17:00)

• Brann (in Kristiansund-Brann, Eliteserien, ore 17:00)

• Genk (in Genk-Anversa, Pro League Belgio, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Baden-Neuchatel Xamax, Challenge League Svizzera, ore 14:15

• Stade Nyonnais-Aarau, Challenge League Svizzera, ore 14:15

• Vaduz-Bellinzona, Challenge League Svizzera, ore 14:15

• Molde-Sarpsborg, Eliteserien, ore 17:00

• AL Wahda-Al Ain, EAU League, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sandefjord-Viking, Eliteserien, ore 17:00

• Nordsjaelland-Midtjylland, Superligaen, ore 18:00

• AL Wahda-Al Ain, EAU League, ore 19:00

• Palermo-Venezia, Serie B, ore 20:30

• Bologna-Juventus, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Bodø Glimt vincente e almeno un gol per squadra (in Ham-Kam-Bodø Glimt, Eliteserien, ore 17:00)