Marsiglia-Lens è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Sta per aprirsi una settimana cruciale per il Marsiglia, impegnato ancora su due fronti, campionato ed Europa League. In Ligue 1 gli uomini di Jean-Louis Gasset hanno di nuovo rallentato nell’ultimo mese e mezzo, conquistando solamente tre punti in cinque giornate. Ed il sesto posto, che sembrava tornato alla portata, ora è più lontano. I Phocéens sono finiti a -5 dal Lens, che affronteranno proprio nel posticipo della trentunesima giornata. Un match che rappresenta forse l’ultima occasione per riavvicinarsi alle posizioni che contano.

In caso contrario il Marsiglia, al momento ottavo, dovrà accontentarsi della settimana piazza. Che alla fine dei giochi – tutto dipenderà da chi vincerà la Coppa di Francia – metterà verosimilmente in palio un pass per la Conference League. Esiste poi un’altra strada, sicuramente quella più tortuosa, per qualificarsi alla prossima Champions League e cioè vincere l’Europa League. Giovedì prossimo Aubameyang e compagni accoglieranno al Velodrome l’Atalanta di Gian Piero Gasperini per il primo round di una doppia sfida che promette spettacolo. Tuttavia, prima di pensare alla Dea, Gasset andrà a caccia dei tre punti con il Lens, dopo i due pareggi di fila – entrambi terminati 2-2 – con Tolosa e Nizza. I giallorossi hanno appena interrotto il digiuno di vittorie battendo 1-0 il fanalino di coda Clermont, piegato da un rigore di Sotoca al terzo minuto di gioco.

La squadra di Franck Haise non è riuscita a ripetere la scorsa stagione, quando arrivò seconda dietro al PSG e si qualifò per la Champions League, ma può ancora chiudere tra le prime cinque. Il Nizza, quinto, ha solo due punti in più e non sono lontanissimi neppure i rivali del Lille, a +6 sui Sang et Or.

Come vedere Marsiglia-Lens in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marsiglia e Lens è in programma domenica alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Marsiglia ha giocato in settimana, il Lens invece no. E la maggior freschezza fisica potrebbe fare la differenza in quest’interessante scontro diretto, dal momento che gli uomini di Gasset, dalla gara di ritorno con il Benfica in Europa League, sono scesi in campo praticamente ogni tre giorni. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lens

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Murillo, Gigot, Balerdi, Garcia; Veretout, Kondogbia, Harit; Ndiaye, Aubameyang, Correa.

LENS (3-4-3): Samba; Aguilar, Danso, Medina; Frankowski, Diouf, El-Aynaoui, Machado; Sotoca, Wahi, Da Costa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1