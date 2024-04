Roma-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Bologna è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’ultima tre giorni di coppe europee ha rassicurato Roma e Bologna, da settimane agguerrite concorrenti per il quarto posto. Sì, perché grazie al passaggio del turno di Atalanta e Fiorentina – rispettivamente in Europa e Conference League – in Serie A si avrà accesso alla prossima Champions League anche arrivando quinti.

Ad oggi sarebbero proprio giallorossi e rossoblù a staccare il pass per la coppa dalle grandi orecchie, anche se l’Atalanta – che ieri l’ha spuntata a Monza e deve ancora recuperare una partita – resta alle calcagna: i nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno un solo punto in meno della Roma e sono a -5 dagli emiliani. Oltre alla Dea, ci sarebbe pure la Lazio, rientrata in gioco grazie alla vittoria di Marassi contro il Genoa. Ecco perché lo scontro diretto dell’Olimpico assume una valenza particolare. Soprattutto per i capitolini, che in settimana si sono aggiudicati il doppio derby europeo con il Milan in Europa League, eliminando i rossoneri – sconfitti 2-1 nella Capitale, nonostate l’uomo in meno da metà primo tempo – e regalandosi la semifinale con i neocampioni di Germania del Bayer Leverkusen. Prosegue dunque il momento positivo degli uomini di Daniele De Rossi, che da quando ha preso il posto di José Mourinho lo scorso gennaio ha perso solamente due partite (Inter e Brighton). Senza dimenticare che la Roma deve ancors recuperare i 20 minuti del match di Udine – lo farà giovedì prossimo – sospeso sette giorni fa per via del malore occorso al difensore N’Dicka.

Lieve calo invece per il Bologna, che nelle ultime due giornate di campionato non è andato oltre un pari con Monza e Frosinone (entrambe le partite sono terminate 0-0). I felsinei di Thiago Motta non avranno brillato dal punto di vista offensivo, ma spicca anche il dato relativo ai gol subiti: neppure uno negli ultimi 4 turni.

Roma-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Lukaku si è fatto male durante la sfida con il Milan e resterà fuori per almeno una settimana. A prendere il suo posto toccherà al ristabilito Abraham, alla sua prima da titolare dopo mesi. Difesa composta da Mancini e Llorente con Karsdorp e Angelino sulle fasce, in mezzo invece giocheranno Cristante, Paredes e Pellegrini.

Dall’altro lato, Motta dovrà fare a meno del suo capitano, Ferguson, infortunatosi gravemente contro il Monza e fuori per il resto della stagione. Dietro a Zirkzee agiranno allora Fabbian e Aebischer, a sinistra invece è ballottaggio tra Urbanski e Saelemaekers. In difesa l’ex di turno Calafiori è favorito su Beukema.

Come vedere Roma-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Bologna, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Roma è sulle ali dell’entusiasmo per la semifinale conquistata ma probabilmente con il serbatoio a corto di energie a causa delle fatiche di coppa. I giallorossi in ogni caso dovrebbero riuscire ad ottenere almeno un risultato positivo contro un Bologna che nelle ultime settimane ha frenato, è senza il suo capitano e tornerebbe dunque a casa felice e contento anche con un punto. I giallorossi, del resto, sono rimasti imbattuti otto volte nelle ultime sfide casalinghe con i felsinei.

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Fabbian, Aebischer, Urbanski; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1