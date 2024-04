I pronostici di lunedì 22 aprile: Serie A, Liga, Super Lig, Primeira Liga

I pronostici di lunedì 22 aprile: ci sono due attesi posticipi di Serie A, uno di Liga e altre partite in giro per il mondo.

La trentatreesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con due posticipi ad altissima tensione: si parte alle 18:30 con la sfida Champions tra la Roma semifinalista di Europa League e il Bologna, si prosegue con il derby della Madonnina tra Milan e Inter che assume ancora più valore perché può valere la vittoria aritmetica del ventesimo Scudetto per i nerazzurri.

I giallorossi di De Rossi in gran forma e con l’entusiasmo alle stelle dopo avere eliminato il Milan in Europa League dovrebbero evitare quanto meno la sconfitta col Bologna, che però sembra in grado di segnare almeno un gol a un’avversaria stanca per i tanti impegni.

Il Milan uscito con le ossa rotte dai quarti di finale di Europa League proverà con l’orgoglio a rimandare la festa Scudetto dell’Inter, che però parte nettamente favorita dall’alto degli ultimi cinque precedenti vinti con dodici gol segnati e uno solo subito.

Pronostici altre partite

Nel resto d’Europa vittorie alla portata per il Fenerbahce sul Sivasspor e per il Benfica sul Farense: tutte e due deluse dalle eliminazioni in Europa proveranno a rifarsi nei rispettivi campionati dove sono ancora in lotta per la vittoria del titolo.

La scelta del Veggente

• Inter vincente o pareggio e almeno due gol complessivi (in Milan-Inter, Serie A, ore 20:45)

Vincenti

• Roma o pareggio (in Roma-Bologna, Serie A, ore 18:30)

• Fenerbahce (in Sivasspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 19:00)

• Leeds o pareggio (in Middlesbrough-Leeds, Championship, ore 21:00)

• Benfica (in Farense-Benfica, Super Lig, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sivasspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 19:00

• Milan-Inter, Serie A, ore 20:45

• Farense-Benfica, Super Lig, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Roma-Bologna, Serie A, ore 18:30

• Milan-Inter, Serie A, ore 20:45

• Middlesbrough-Leeds, Championship, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Siviglia-Maiorca, Liga, ore 21:00)