Sorteggio tabellone Madrid: gli avversari di Sinner e degli altri azzurri

Sorteggio tabellone Madrid, ecco quali avversari incontreranno gli eroi azzurri al debutto alla Caja Magica.

Le incognite sono tantissime. Le certezze, al contrario, scarseggiano. Potrebbe quindi accadere di tutto, almeno in teoria, al Masters 1000 di Madrid, un torneo che ci ha sempre regalato emozioni indescrivibili e il cui epilogo, quest’anno, è incerto come non mai. Montecarlo ha sconvolto gli equilibri e sollevato un bel po’ di interrogativi che non possiamo assolutamente ignorare.

A partire da Carlos Alcaraz, che arriva all’appuntamento alla Caja Magica portando con sé un carico non indifferente di incognite. Non ha giocato neanche una partita sul mattone tritato e questo lo pone sicuramente in una condizione di svantaggio rispetto ai suoi avversari. In bilico anche Novak Djokovic, che non si è ancora sbloccato e che, ad aprile ormai inoltrato, non ha vinto neppure un titolo. Cosa strana per il re del circuito, abituato a fare man bassa di gran parte dei tornei dell’anno.

Jannik Sinner è partito per la Spagna, invece, senza troppe aspettative. A sentir lui si servirà di questo Masters 1000 per far pratica in vista degli Internazionali d’Italia, che hanno per lui un valore affettivo, oltre che “materiale”, e del Roland Garros. Si accontenterebbe, ha detto, anche solo di vincere un paio di turni. Non va lì con la speranza di alzare la coppa, dunque. Ma mai dire mai, soprattutto dopo l’ottima prova nel Principato.

Sorteggio tabellone Madrid: i primi turni degli italiani

Di cani all’osso, con i primi 3 del ranking scarichi e un po’ sottotono, ce ne sono comunque a bizzeffe. Proveranno ad approfittare della situazione Stefanos Tsitsipas, neo campione di Montecarlo, Sascha Zverev e Casper Ruud, nonché i vari azzurri che compaiono nel tabellone di Madrid.

Ai nastri di partenza alla Caja Magica ci sono Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luca Nardi, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Non ci sarà, invece, Matteo Berrettini, che aveva rinunciato all’Atp 250 di Monaco di Baviera per essere certo di prepararsi al meglio in vista del Masters 1000 iberico ma che, al fotofinish, ha dato forfait.

La cerimonia in cui si provvederà ad effettuare il sorteggio del tabellone principale di Madrid è in programma per oggi, 22 aprile 2024, alle ore 11. Non è prevista una copertura televisiva o streaming dell’evento, ma sarà nostra premura riportare qui di seguito gli accoppiamenti degli italiani non appena saranno resi disponibili.

