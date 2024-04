Monza-Atalanta , highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Monza-Atalanta: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 21 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo il passaggio del turno in Europa League contro il Liverpool, l’Atalanta di Gasperini si presenta a Monza a caccia di punti fondamentali per poter agguantare il quinto posto (occupato dalla Roma) che darebbe accesso alla prossima Champions League. La Dea ha anche una gara da recuperare, quella contro la Fiorentina. Il Monza è undicesimo, parecchio lontano dalla zona calda.

La Dea schiera in attacco Ademola Lookman come unica punta, co El Bilal e De Keteleare davanti al centrocampo. Poi ci sono Holm e Bakker sulle fasce. Gioca anche Kolasinac in difesa, nel reparto a tre con Toloi e Hien. Riposano dunque molti degli eroi che hanno portato al 3-1 complessivo sul Liverpool.

Palladino ripropone Djuric unica punta. Alle sue spalle partono dall’inizio Colpani, Pessina e Zerbin. Si rivede in campo anche Gagliardini, che è un ex atalantino. Torna in campo dall’inizio anche il greco Kyriakopoulos.

Momenti clou della sfida

Il Monza subisce il gioco veloce e il pressing dell’Atalanta ma prova comunque a impostare con azioni articolate. All’8′, Kolasinac impensierisce Di Gregorio dopo una bella azione sulla sinistra. Un minuto dopo El Bilal spreca da posizione favorevole. La prima vera emozione della gara arriva al 38′, quando Zerbin ci prova da lontano: Carnesecchi respinge e Colpani manda fuori sulla ribattuta.

Pochi minuti dopo si fa vedere la Dea con De Keteleare che incrocia il sinistro: Di Gregorio risponde bene. Sempre De Ketelaere non sbaglia sul corner conseguente, al 44′, anticipando Gagliardini di testa e infilando il portiere del Monza: è 0-1.

Verso il 50′, Lookman ci prova puntando sul primo palo, ma Di Gregorio fa buona guardia. Gagliardini ha una buona occasione per pareggiare al 55′, di testa, ma manda alto. Al 72′, arriva il secondo goal della Dea, un triangolo in area tra Lookman ed El Bilal Toure concluso con un piatto in rete. Maldini accorcia le distanze all’89’ facendo in pratica tutto da solo e siglando una bellissima rete. All’ultimi secondo, Maldini su suggerimento di Carboni tira contro il palo.

Tabellino e pagelle di Monza-Atalanta

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo (78′, Caldirola), Pablo Mari, Kyriakopoulos (65′, Maldini); Gagliardini (78′, D’Ambrosio), Bondo; Colpani (54′, V. Carboni), Pessina, Zerbin; Djuric (78′, Colombo). All: Palladino.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi (68′, Djimsiti), Hien, Kolasinac; Holm (28′, Hateboer), Pasalic, Ederson (68′, de Roon), Bakker (46′, Ruggeri); De Keteleare (64′, Koopmeiners); Lookman, El Bilal. All: Gasperini

ARBITRO: Antonio Giuia (Olbia)

MARCATORI: 44′, De Ketelaere; 72′, El Bilal; 89′, Maldini

NOTE: Ammoniti: 3′, Birindelli; 66′), Izzo; 83′, Djimsiti; 92′, Hein; 94′, Bondo; Recupero: 5′

Il migliore in campo è De Ketelaere, subito molto vivace e motivato: lavora bene anche in pressione e si propone più volte con iniziative personali; a fine primo tempo segna di testa (7). Molto positiva anche la gara di El Bilal, specie nel secondo tempo (7). Lookman è sempre attivo e pericoloso (7). Nel Monza i più positivi sono tra i subentrati: Maldini, che segna un gran goal, e Valentin Carboni, che ispira molte giocate interessanti con dribbling e suggerimenti verticali (7).

Gioca solo 28′ (costretto a uscire per una pallonata in faccia), ma sbaglia parecchio e aiuta poco la squadra; in questo senso Holm è tra i peggiori fra i nerazzurri (5). Nel Monza Gagliardini si fa sorprendere più volte e non sempre gioca efficacemente palla al piede (5,5). Colpani si rende protagonista di una gara incolore (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro Giua, chiamato a dirigere il match dell’U-Power Stadium, mostra subito un giallo a Birindelli per simulazione: voleva il rigore per un contatto che non c’era. Sempre nel primo tempo espelle un membro dello staff nerazzurro per proteste. Verso il quarto d’ora di gioco anche De Keteleare cade in area e chiede rigore, ma per il direttore di gara non c’è niente: azione da rivedere.

Ecco gli highlights della gara



le immagini saranno disponibile più o meno dopo le 23:30