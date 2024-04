Gratta e vinci, fai attenzione: questo dettaglio può fare la differenza

Gratta e vinci, ti conviene accertartene sempre, prima di fare qualche sciocchezza: è questo il dettaglio che fa la differenza.

Non esiste un criterio universale. Un motivo comune che spinga un aspirante milionario a scegliere un biglietto piuttosto che un altro. Qualcuno viene affascinato dalla grafica, che difatti, non è mai lasciato al caso; qualcun altro presta maggiore attenzione alle probabilità di vincita, ma c’è anche chi sceglie totalmente a caso, senza un perché.

Non è rilevante cosa ci attragga e cosa ci spinga a discriminare tra i vari Gratta e vinci in vendita nelle ricevitorie e nei punti vendita autorizzati. È molto più importante, semmai, prestare la massima attenzione dopo l’acquisto, non prima. Già, perché è proprio quello, a quanto pare, il momento decisivo. E lo sa bene quest’uomo di Manteca, in California, il cui nome è balzato agli onori della cronaca alla luce di una storia che non esiteremmo a definire straordinaria.

Si chiama Manuel Lopez e, qualche giorno fa, dopo aver fatto la spesa al supermercato della città in cui vive, ha acquistato in extremis anche un Gratta e vinci. Lo ha scelto a caso, optando per un tagliando della serie Ice Cool del valore di 10 euro. Fin qui, niente da segnalare. I “problemi” – ad avercene, di problemi così – sono iniziati dopo. Quando ha grattato la patina argentata e scoperto tutti i simboli, ha scoperto di aver vinto 1000 dollari circa.

Gratta e vinci, conviene farlo: il rischio è troppo alto

Era già contento così, Manuel Lopez. Ma, poco dopo, ha fatto una scoperta ancor più incredibile: “Solo dopo ho capito che avevo vinto molto di più”, ha raccontato ai funzionari della Lotteria.

E sì, in effetti non aveva vinto 1000 dollari, ma “qualcosina” in più. Aveva ignorato 3 degli zeri contenuti nella somma, per cui si è reso conto con un po’ di ritardo di aver vinto nientepopodimeno che 1 milione di dollari. C’era una bella differenza, insomma, tra la cifra che credeva la dea bendata gli avesse servito su un piatto d’argento e quella che, invece, aveva realmente percepito.

“Ero emozionato, tremavo un po’ – ha raccontato ancora – ma niente di pazzesco, mi sentivo molto bene”. Attenzione, quindi: dettagli come questi possono fare la differenza, per cui accertatevi sempre e comunque di controllare alla perfezione i vostri Gratta e vinci. Qualche giorno fa, sempre negli States, una donna per poco non ha buttato nella spazzatura un tagliando vincente, convinta che non contenesse alcunché. Meglio avvalersi, perciò, di uno smartphone, così da controllare i codici a barre con le apposite app ed evitare di dare un calcio alla fortuna.