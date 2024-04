Formazioni ufficiali Real Madrid-Barcellona: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori del Super Classico in programma al Bernabeu.

Il Real Madrid per chiudere definitivamente i discorsi. Il Barcellona per provare a ritagliarsi insperati spazi di manovra. Dopo aver ottenuto le semifinali di Champions League a discapito del Manchester City, gli uomini di Ancelotti ospitano la compagine di Xavi, eliminata dal Psg e alla ricerca di punti preziosi con i quali riaprire i discorsi per il titolo. Confermate le indiscrezioni della vigilia nella scelte degli undici iniziali, per i quali non si segnalano significative novità.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga: Modric, Kroos, Valverde; Bellingham; Vini Jr, Rodrygo.

FC Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Gündogan, De Jong, Christensen; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Real Madrid-Barcellona, il pronostico marcatori

Contro il Manchester City ha fatto fatica a far emergere il suo potenziale. Jude Bellingham, però, raramente stecca due partite consecutive. Il tuttocampista inglese si candida a fare la voce grossa i un match nel quale, per spazi e per possibile canovaccio della partita, non dovrebbe palesare particolari difficoltà ad emergere. Bellingham è in grado di cambiare la partita da un momento all’altro, grazie alla grandissima capacità di inserirsi a fari spenti per beffare la difesa avversaria. Contro un avversario come il Barcellona che non fa del reparto difensivo il suo punto di forza, si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario. Bellingham marcatore opzione stuzzicante.

Probabili ammoniti e tiratori di Real Madrid-Barcellona

Il Real Madrid ha grandi chances di far male il Barcellona da un momento all’altro. Giocatori come Modric, Valverde e Rodrygo, ad esempio, dovrebbero riuscire a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario senza particolari difficoltà. Ma occhio alle sorprese. La possibilità che le Merengues sorprendano la difesa dei catalani su situazioni di calcio da fermo non è affatto da trascurare: la tentazione Rudiger in ottica marcatore, ad esempio, è tutt’altro che utopistico. Sul fronte opposto, invece, occhio soprattutto a Yamal, Gundogan e Cancelo tiratori. Per quanto riguarda i papabili ammoniti, infine, da menzionare Cubarsì, Christensen e Tchouaméni: si tratta di calciatori sostanzialmente adattati nelle loro posizioni, che potrebbero vedersi costretti a spendere almeno un cartellino.