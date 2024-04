Milan-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Inter è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

I tifosi dell’Inter non potevano chiedere di meglio. Avere l’opportunità di festeggiare lo scudetto, il ventesimo e dunque quello della seconda stella – che segna pure il “sorpasso” sui cugini , fermi a quota 19 nell’albo d’oro della Serie A – davanti ai loro rivali cittadini.

I nerazzurri ci proveranno nella stracittadina meneghina numero 239 ma per riuscire ad esultare in un San Siro prevalentemente rossonero – è il Milan che gioca “in casa” – servono soltanto i tre punti. Con qualsiasi altro risultato la festa sarà rimandata alla prossima settimana: la colpa è del pareggio con il Cagliari di sette giorni fa, con il gol del rossoblù Viola che ad una manciata di minuti dal fischio finale ha negato la gioia del successo agli uomini di Simone Inzaghi (2-2), altrimenti nel derby sarebbe bastato un punto per chiudere definitivamente i giochi. Pertanto, l’obiettivo del Diavolo, secondo a -14 ed ormai senza alcuna possibilità reale di raggiungere il primo posto, è quello di ritardare il più possibile il trionfo dell’Inter. Per la squadra di Stefano Pioli diventerebbe senza alcun dubbio un altro boccone difficile da digerire a pochi giorni di distanza dall’eliminazione dall’Europa League nel derby continentale con la Roma – giovedì i rossoneri sono stati sconfitti anche all’Olimpico – che ha probabilmente messo fine al ciclo quinquennale del tecnico emiliano.

Momento dunque di grande tensione in casa Milan, culminato con la contestazione dei tifosi al termine della sfida con i giallorossi giovedì scorso. E la sensazione è che neppure un’eventuale vittoria nel derby farà cambiare idea ai vertici del club, già a caccia di un sostituto.

Milan-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

In difesa la coperta è corta, come al solito, per Pioli. Sono indisponibili Kjaer e Kalulu ma contro l’Inter non ci sarà neppure Thiaw, squalificato. Spazio a Gabbia, che farà dunque nuovamente coppia con Tomori. A centrocampo Adli è favorito su Bennacer, mentre in attacco il tecnico potrebbe schierare Leao prima punta al posto di Giroud, con Pulisic che prenderebbe il posto del portoghese a sinistra.

Formazione tipo invece per Inzaghi, il cui unico dubbio è quello che riguarda la fascia destra con il duello tra Darmian e Dumfries. In attacco riecco la Lu-La, formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Come vedere Milan-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Inter, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

In settimana il Milan ha perso l’occasione di poter chiudere la stagione almeno con un trofeo e la colpa è pure di una difesa che continua a subire troppi gol. I rossoneri vantano il secondo miglior attacco del torneo ma di reti ne hanno incassate ben 37, numero lievitato anche una settimana fa dopo il pirotecnico 3-3 con il Sassuolo a Reggio Emilia. Pioli chiederà dunque ai suoi di tirare fuori gli attributi ma potrebbe non bastare dal momento che l’Inter si è aggiudicata gli ultimi cinque derby, diventando un vero e proprio tabù per i cugini. Ci attende quindi una stracittadina dal pronostico apertissimo, considerando pure che i nerazzurri, a un passo dalla meta, non sono più quelli di qualche mese fa. Entrambe dovrebbero andare a segno in un match in cui il direttore di gara sventolerà verosimilmente qualche cartellino di troppo.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Il Milan riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2