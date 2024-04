Gratta e Vinci, il nuovo biglietto è vincente: 2 milioni

Gratta e Vinci, il nuovo biglietto è vincente: il colpo centrato cambia la vita visto che parliamo di una vincita di 2milioni di euro. Ecco dove è successo

Caccia al nuovo milionario che si sta aggirando in città. Anche se ovviamente sarà difficile scovarlo. E noi speriamo per lui che possa rimanere sempre anonimo, chissà quanti amici nuovi e parenti nuovi avrebbe qualora si scoprisse della vincita. Meglio non rischiare nulla, rimanere sereni al proprio posto e non andare da nessuna parte. Il metodo è quello di non cambiare stile di vita, rimanere come sempre. Altrimenti inizierebbero ad esserci dei forti sospetti.

Fatta questa premessa, raccontiamo la storia, svelata da Agimeg.it. Un colpo da due milioni di euro. Una vincita massima grazie al un Gratta e Vinci che è stata fatta a Pontinia, comune laziale in provincia di Latina. Si vocifera che adesso tutti siano curiosi – e si sa – di capire chi ha cambiato letteralmente la sua storia. Ma di indizi per il momento non ne sono arrivati. Ma andiamo a vedere adesso con quale biglietto è riuscito a stravolgere i suoi piani.

Gratta e Vinci, ecco il biglietto vincente

Sì, ha decisamente stravolto i suoi piani. Perché se anche uno ci spera, nel momento in cui compra un biglietto, sa benissimo che essere tra quei pochissimi eletti che centrano la vincita massima è qualcosa che in alcuni casi va anche oltre l’immaginazione. Non è successo così stavolta grazie al biglietto Nuovo 50X, uno che come si può tranquillamente capire fa parte di quei tagliandi della “famiglia” dei moltiplicatori.

Non si conoscono altri dettagli di questa straordinaria vincita. Si conosce il Gratta e Vinci – che non è da moltissimo tempo in circolazione e che ha un valore commerciale di 10 euro e che permette una vincita superiore al costo stesso ogni 9,20. Volete sapere la probabilità di vincita massima presa direttamente dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli? Vi accontentiamo subito: c’è questa possibilità ogni 8milioni e 880mila biglietti. No, non vogliamo aggiungere davvero altro.