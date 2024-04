Siviglia-Maiorca, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Siviglia-Maiorca è una partita valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Siviglia una settimana fa ha tirato un sospiro di sollievo grazie al successo in casa del Las Palmas, il secondo consecutivo dopo la vittoria, ottenuta sempre in trasferta, contro il Getafe. Sei punti che hanno permesso alla squadra di Quique Sanchez Flores di allontanarsi dalla zona calda della classifica della Liga.

Quando mancano sette giornate alla fine dei giochi, gli andalusi hanno 34 punti, nove in più della terzultima, il Cadice, ed il rischio retrocessione sembra essere scongiurato. Ora la società può iniziare a pianificare il futuro ma soprattutto interrogarsi su come sia stato possibile vivere una stagione così tribolata e deludente nonostante il trionfo (l’ennesimo) in Europa League avvenuto pochi mesi prima nella finalissima di Budapest contro la Roma. Sanchez Flores, terzo allenatore passato quest’anno sulla panchina biancorossa, nel frattempo cercherà di meritarsi la riconferma ma molto dipenderà dall’esito delle prossime partite. In attesa di affrontare il Betis nel derby cittadino il Siviglia farà in modo di tornare a vincere davanti al proprio pubblico – non accade da oltre un mese e mezzo – nel match con il Maiorca, squadra che invece non può ancora considerarsi al sicuro. Il club delle Baleari, che due settimane fa ha sfiorato la vittoria della Coppa del Re (sconfitto ai rigori dall’Athletic Bilbao), è reduce dal k.o. di misura con il Real Madrid (0-1), che l’ha fatto scivolare al quartultimo posto. Gli uomini di Javier Aguirre mantengono comunque 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il pronostico

Il Siviglia potrebbe essersi sbloccato definitivamente dopo le due vittorie con Getafe e Las Palmas, nelle quali ha tenuto la porta inviolata in entrambe le occasioni. Al “Sanchez Pizjuan” arriva però un Maiorca affamato di punti, che farà di tutto per evitare quantomeno la sconfitta: il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Siviglia-Maiorca

SIVIGLIA (3-5-2): Nyland; Badé, Sergio Ramos, Marcao; Jesus Navas, Oliver Torres, Soumaré, Gudelj, Ocampos; Romero, En-Nesyri.

MAIORCA (5-4-1): Rajkovic; Maffeo, Gio. Gonzalez, Raillo, Nastasic, Lato; A. Sanchez, S. Costa, Darder, Dani Rodriguez; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1