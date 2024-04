Maiorca-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Real Madrid è una gara valida per la trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Otto punti di vantaggio sul Barcellona, a otto giornate dal termine, è un margine che il Real Madrid di Carlo Ancelotti sa di poter gestire. Sarà sicuramente un fastidio per gli uomini del tecnico italiano andare a giocare a Maiorca, sabato, quattro giorni prima la gara di Manchester contro il City, quella di ritorno dopo il 3-3 clamoroso del Bernabeu, che indirizzerà la stagione.

Sì, il pensiero dei Blancos, giustamente, sarà alla sfida contro gli uomini di Guardiola, e senza dubbio diventa un’occasione per il Maiorca per sognare il colpo grosso. Non solo per la gloria finale, ma anche per una classifica che non è così serena da guardare: ci sono sei punti dalla zona retrocessione e un paio di squadre in mezzo al Cadice che oggi sarebbe retrocesso, però di sicuro non c’è niente e poi bisogna cercare anche di mettersi alle spalle la delusione della finale di Coppa del Re, persa ai calci di rigore contro il Bilbao che è una ferita aperta e lo sarà per molto tempo.

Ancelotti dovrebbe fare un massiccio turnover. Fuori Vinicius, intanto, dall’undici titolare (almeno queste sono le indicazioni) e dentro Brahim Diaz. Dietro dovrebbe rivedersi dal primo minuto anche Militao, che difficilmente verrà mandato in campo in Inghilterra. Modric dall’inizio con Kroos in panchina. Chiamiamolo turnover, anche se poi sono davvero tutti titolari dentro il Madrid. Ma anche chi scenderà in campo a Maiorca avrà un solo e unico pensiero. Occhio quindi al risultato clamoroso.

Come vedere Maiorca-Real Madrid in diretta tv e streaming

Maiorca-Real Madrid, valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

Una gara che almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. Il Real Madrid vorrebbe vincere, ovviamente, ma vuoi o non vuoi il pensiero della Champions League influirà nella testa dei giocatori di Ancelotti. Che alla fine si potrebbero pure accontentare di un pareggio. Certo, i Blancos partono comunque e in ogni caso favoriti. Ma è una settimana particolare, e la sorpresa crediamo ci possa essere.

Le probabili formazioni di Maiorca-Real Madrid

MAIORCA (4-4-2): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Raillo, Nastasic, J Costa; Darder, S Costa, Sanchez; Muriqi, Larin.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Militao, Nacho, F Garcia; Ceballos, Tchouameni, Modric; Bellingham; Vinicius, Brahim Diaz.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1