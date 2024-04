Superenalotto, fermi tutti: rinvio ufficiale, niente estrazione

Superenalotto, cambia ufficialmente la data del concorso n.65 dell’anno: niente estrazione, è saltata per questo motivo.

A volte va bene, a volte va male. Non dipende da nessuno, ma solo ed esclusivamente dal calendario. E su quello, si sa, non ci si può metter mano. Può quindi capitare, a volte, che non accada assolutamente nulla, così come può accadere, in altre circostanze, che succeda non una, ma addirittura più volte nel giro di qualche mese. O settimana, addirittura.

Stavolta non si verificava da un po’, ma dovevamo aspettarcelo che, quanto prima, sarebbe successo. I giocatori abituali del Superenalotto sapranno già, molto probabilmente, di cosa stiamo parlando: del fatto, vale a dire, che una delle estrazioni in programma nei prossimi giorni non si farà. O meglio, non si farà nel giorno consueto, quello in cui, di norma, si dovrebbe svolgere. Si provvederà a recuperarla, ovviamente, onde evitare che si rimanga indietro con i concorsi programmati, ma va da sé che gli aficionados del gioco a premi più amato dagli italiani non faranno comunque i salti di gioia, al pensiero di perdere la possibilità di trascorrere una serata in compagnia della dea bendata.

Prima di scoprire quale estrazione ha dovuto subire, per forza di cose, un rinvio, facciamo un recap. Le estrazioni si tengono di martedì, giovedì e di sabato, ma da qualche tempo a questa parte ce n’è un’altra ad allietare le serate degli aspiranti fortunelli d’Italia: quella, cioè, del venerdì, una bella e apprezzatissima novità nel panorama del Superenalotto.

Superenalotto, cambia la data del concorso n.65

Ora, prendete il calendario, fisico o digitale che sia. Come vedete, il 25 aprile cade di giovedì e va da sé che quell’estrazione non si farà. Non per capriccio, ma perché non si gioca mai al Superenalotto nei giorni che sul calendario sono segnati in rosso in quanto festività nazionali.

In quella data si celebra l’anniversario della Liberazione d’Italia e non ci sarà spazio, dunque, né per il gioco d’azzardo e né per le speranze degli italiani che sperano di beccare, prima o poi, la combinazione vincente, con annesso jackpot astronomico. Non bisognerà pazientare più di tanto, comunque, prima che la si possa recuperare.

L’estrazione del concorso n.65 del 25 aprile slitta all’indomani, venerdì 26 aprile; quella del concorso n.66, che di norma si sarebbe dovuta svolgere di venerdì, è posticipata a sabato 27 aprile. Quella del concorso n.67, dunque quella di sabato, sarà infine recuperata in un giorno in cui non è prevista nessun’altra estrazione: lunedì 29 aprile. Tutto chiaro?