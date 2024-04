I pronostici di sabato 13 aprile: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 13 aprile, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La partita più attesa del sabato di Serie A è il derby tra Torino e Juventus: i granata nella Terra di Mezzo della classifica sperano nel colpaccio per dare una gioia ai tifosi in una stagione fatta di alti e bassa, mentre i bianconeri vogliono centrare al più presto la qualificazione aritmetica in Champions League.

Il Toro in casa ha subito appena 8 gol, migliore difesa interna della Serie A: soprattutto il primo tempo potrebbe essere chiuso e privo di emozioni, visto che la Juventus nelle ultime tre partite di campionato ha segnato appena un gol.

Pronostici altre partite

Nello spareggio salvezza tra Lecce ed Empoli i salentini dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta, nell’anticipo serale il Bologna parte favorito contro il Monza. In Premier League attesi almeno tre gol complessivi in Newcastle United-Tottenham, Brentford-Sheffield United e Manchester City-Luton Town, mentre in Bundesliga probabile almeno un gol per squadra in Bochum-Heidenheim e Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bologna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Bologna-Monza, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Lecce o pareggio (in Lecce-Empoli, Serie A, ore 15:00)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Colonia, Bundesliga, ore 15:30)

• Brentford (in Brentford-Sheffield United, Premier League, ore 16:00)

• Barcellona (in Cadice-Barcellona, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Newcastle United-Tottenham, Premier League, ore 13:30

• Bayern Monaco-Colonia, Bundesliga, ore 15:30

• Brentford-Sheffield United, Premier League, ore 16:00

• Manchester City-Luton Town, Premier League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bochum-Heidenheim 1846, Bundesliga, ore 15:30

• Burnley-Brighton, Premier League, ore 16:00

• Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

Rennes vincente e almeno un gol per squadra (in Rennes-Tolosa, Ligue 1, ore 21:00)