Cadice-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Forse è una delle ultime possibilità per il Cadice per cercare dei punti che si potrebbero rivelare pesantissimi per la lotta salvezza. I padroni di casa sono a tre lunghezze dalla permanenza nella Liga e sognano anche un pareggio, che potrebbe pure arrivare per un semplice quanto scontato motivo: il Barcellona in questo momento ha altre idee in testa.

La formazione di Xavi – Laporta sta cercando di convincerlo a rimanere alla fine di questa annata dopo che il tecnico ha annunciato l’addio – ha vinto a Parigi contro Luis Enrique ed è un passo dalla semifinale di Champions League. E ovviamente si pensa a quel match in programma martedì, una gara che può davvero decidere la stagione e che potrebbe avvicinare – anche in maniera abbastanza clamorosa c’è da dirlo – i catalani all’ultimo atto della manifestazione. Il tabellone è quello giusto per sognare.

Turnover e pensieri diversi. E il Cadice come detto ne potrebbe approfittare. Anche perché i padroni di casa solamente in questo ultimo periodo hanno alzato il loro livello: nelle ultime cinque uscite hanno perso solamente una volta e arrivano a questo match dopo la bella affermazione contro il Granada della scorsa settimana. Insomma, c’è un pizzico di fiducia. E anche noi onestamente siamo dello stesso avviso.

Il pronostico

Sì certo, il Barcellona nonostante quello che sarà un massiccio turnover ha sempre elementi in grado di vincere la partita. Ma lo sforzo fisico fatto a Parigi (senza contare quello mentale), potrebbe fare la differenza. La cosa che ci sentiamo di dare quasi per certa è che il Cadice troverà la via del gol. Un poco meno certo, ma possibile, è che alla fine di questo match venga fuori un pareggio.

Le probabili formazioni di Cadice-Barcellona

CADICE (4-3-3): Ledesma; Carcelen, Chust, Fali, J Hernandez; Navarro, Alcaraz, Alex, Sobrino; Ramos, Juanmi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Fort; Fermin, Roberto, De Jong; Raphinha, F Torres, Felix.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1