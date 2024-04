Real Sociedad-Almeria, Liga: tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Almeria è una gara valida per la trentunesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Con difficoltà, senza dubbio, ma la Real Sociedad è riuscita nel proprio intento dopo un lungo periodo di appannamento dovuto al doppio impegno. La truppa di Alguacil, con delle prestazioni importanti e con dei risultati favorevoli, è riuscita a rientrare dentro la zona Europa. Per adesso solo la Conference, però da qui alla fine della stagione potrebbe succedere di tutto.

Anche perché, in questo turno, i tre punti sono davvero alla portata. Giocare in casa contro l’Almeria, ultimo in classifica e che non ha davvero possibilità di salvarsi, è quasi una sentenza in questo preciso momento. E poi, oltre questo, c’è pure il periodo che i padroni di casa stanno vivendo. Importante, forse il migliore della stagione, visto che si arriva a questo appuntamento forti di tre vittorie di fila.

Che saranno quattro nella tarda serata di domenica. Sull’esito finale di questo match non ci possono essere davvero dubbi di sorta e non c’è nessuna possibilità che le cose vadano in maniera diversa. La Real Sociedad vincerà senza particolari problemi, continuando la propria corsa in stagione e magari sognando di prendersi anche una qualificazione alla prossima Europa League, che non è poi così distante.

Come vedere Real Sociedad-Almeria in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Almeria, valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Insomma, partita scritta e match che alla fine dei 90minuti dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. Tutte da un lato quasi sicuramente. Difficile anche che l’Almeria riesca a trovare un gol.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Almeria

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan; Zakharyan, Zubimendi, Merino; Becker, Oyarzabal, Barrenetxea.

ALMERIA (4-3-3): Maximiano; Pubill, Montes, Chumi, Centelles; Viera, Gonzalez, Robertone; Ramazani, Baptistao, Embarba.



POSSIBILE RISULTATO: 3-0