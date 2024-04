Liverpool-Crystal Palace, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Liverpool-Crystal Palace è una partita valida per la trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

La settimana più difficile dell’anno nel momento in cui serviva non abbassare la guardia. Il Liverpool si ritrova secondo in classifica – nel momento in cui andiamo online per via della differenza reti – e con un piede e mezzo fuori dall’Europa League, competizione che sembrava alla portata degli uomini di Klopp. A fare l’impresa giovedì sera ci ha pensato l’Atalanta di Gasperini che è andata a vincere ad Anfield per tre a zero.

Ora, conoscendo i Reds sappiamo benissimo che la Dea ancora rischia. Ma se il Liverpool è la squadra vista un paio di giorni fa allora Gasperini può dormire sonni tranquilli. C’è curiosità, quindi, per vedere come Salah e compagni reagiranno alla scoppola. E c’è curiosità anche per capire quali saranno le scelte del tecnico tedesco che ha sottovalutato l’impegno contro i nerazzurri bergamaschi, mandando in campo una formazione rivoluzionata. E quando ha cercato di correre ai ripari era davvero troppo tardi.

L’obiettivo è indubbiamente la vittoria. E la sensazione è che il Liverpool nonostante il momento possa riuscire a superare una squadra, il Crystal Palace, che si presenta a questo appuntamento dopo due sconfitte. Certo, questo non preclude il fatto che la salvezza sia stata quasi raggiunta (non tanto per i cinque punti di vantaggio ma soprattutto perché ci sono 3 squadre in mezzo), però servirebbe fare qualche altro punto. No, non sarà comunque questa la giornata in cui il Palace avvicinerà la permanenza nella massima competizione inglese.