Bayer Leverkusen-Werder Brema, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Bayer Leverkusen-Werder Brema è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni e pronostici

In ogni caso sarà il weekend del Bayer Leverkusen. Sì, il titolo per la squadra di Xabi Alonso, storico, potrebbe arrivare anche senza giocare se il Bayern Monaco non dovesse vincere la propria partita, ma in ogni caso, al massimo, la festa è in programma nella serata di domenica. Una squadra schiacciasassi quella costruita dall’allenatore spagnolo, che merita ampiamente quello questo trionfo, per quello che ha fatto e per quello che potrebbe fare in questo finale di stagione.

Sì, perché i tedeschi dopo la sconfitta del Liverpool contro l’Atalanta, diventano i favoriti anche per vincere l’Europa League. Ma questo è un altro discorso, concentriamoci su una gara che potrebbe regalare qualcosa di storico, davvero, ad una squadra che non ha mai perso in questa stagione e che sta strapazzando ogni tipo di record possibile.

Il Leverkusen già alla fine della passata stagione aveva fatto vedere cose buone. Ma vedendo la truppa che ha costruito il Bayern Monaco nessuno si aspettava questa cavalcata che non ha mai avuto storia. Qualcosa di veramente mai visto prima d’ora. Quindi? Quindi come non chiudere con una vittoria anche in questo caso? Come non chiudere con l’ennesima affermazione della stagione con l’obiettivo, arrivati a questo punto, di non perdere mai? No, non si può pensare davvero ad altro.

Come vedere Bayer Leverkusen-Werder Brema in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Werder Brema è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nella gara del trionfo – che come detto prima potrebbe anche arrivare sabato – il Bayer Leverkusen farà solamente quello che ha fatto per tutto l’arco della stagione, vale a dire vincere. Il Werder Brema non fa nessuna paura e in una giornata del genere pensare a qualcosa di diverso di un’affermazione dei padroni di casa ci appare impossibile. Sfida infine da almeno tre reti complessive e quasi sicuramente, anche, da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Werder Brema

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Piero Hincapie, Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Hofmann; Boniface.

WERDER BREMA (3-5-2): Dudu; Malatini, Gross, Veljkovic; Weiser, Schmid, Lynen, Bittencourt, Agu; Woltemade, Kownacki.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1