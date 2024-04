Napoli-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Frosinone è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Una settimana fa, a Monza, il Napoli ha tirato fuori orgoglio e artigli nel momento più difficile. Sotto di un gol nel primo tempo, gli azzurri non si sono dati per vinti, hanno reagito e, nella ripresa, hanno segnato tre gol nel giro di soli sei minuti, facendo per un attimo rivedere il bellissimo calcio che lo scorso anno li ha portati a vincere il terzo scudetto della loro storia.

In Brianza la partita è successivamente terminata con un pirotecnico 2-4 per la squadra di Francesco Calzona, a dimostrazione che i problemi in fase di non possesso palla – il Napoli subisce ininterrottamente gol dal match con la Lazio dello scorso 28 gennaio – non sono del tutto risolti. Nel finale di una stagione che sotto il Vesuvio sperano termini il prima possibile, Di Lorenzo e compagni devono “salvare il salvabile”, provando a rientrare in una lotta per la Champions League che per ora li vede fuori. Il Napoli grazie al successo di Monza ha scavalcato di nuovo la Lazio al settimo posto ma resta a -7 dalla Roma quinta e addirittura a -10 dal Bologna quarto. Se l’Italia però dovesse – com’è probabile – arrivare prima nel ranking Uefa e qualificare 5 squadre al posto di 4 allora i campioni d’Italia in carica avrebbero ancora una minima chance di raggiungere la competizione più importante. Nel frattempo al “Maradona” arriva il Frosinone, già affrontato due volte in stagione dagli azzurri. Una delle migliori prestazioni stagionali dei ciociari ebbe luogo proprio in questo stadio, quando rifilarono clamorosamente 4 gol al Napoli in Coppa Italia (0-4).

Da allora i giallazzurri di Eusebio Di Francesco hanno vinto a malapena una partita e sono precipitati in zona retrocessione. La situazione è complessa ma i due pareggi di fila con Genoa (1-1) e Bologna (0-0) hanno rappresentato un’importante iniezione di fiducia.

Napoli-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Formazione-tipo per Calzona: nel tridente d’attacco torna dal 1′ Politano a causa della squalifica di Ngonge, in difesa invece Mario Rui prenderà il posto dell’indisponibile Olivera. In mezzo Zielinski ancora preferito a Traoré: il polacco si sistemerà di fianco ad Anguissa e Lobotka.

Di Francesco vede finalmente svuotarsi l’infermeria. Di nuovo arruolabili Lirola, Gelli e Bonifazi ma solamente il primo dovrebbe partire titolare. In attacco spazio a Soulé, Cheddira e Reinier.

Come vedere Napoli-Frosinone in diretta tv e in streaming

Napoli-Frosinone è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Frosinone anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Escludendo la sfida di Coppa Italia, il Napoli ha sempre battuto il Frosinone in Serie A e detiene il 100% delle vittorie contro i ciociari. La continuità è però quasi sempre mancata nell’ultimo periodo alla squadra di Calzona: prima di Monza non vincevano da quattro partite e l’ultimo successo casalingo resta quello con la Juventus di oltre un mese fa. Contro i giallazzurri potrebbe arrivare la seconda vittoria di fila in un match che verosimilmente regalerà almeno tre gol complessivi ed in cui entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1